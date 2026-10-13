“Vamos a cerrar el grifo para que la tina no se desborde”: viceministro de Hacienda se refirió a la deuda

Inquietos con la inflación, preocupados con el déficit fiscal, elaborando las alternativas de solución para reducir el gasto público. En esas está el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, quien hizo su debut como funcionario público de este Gobierno en el Congreso de la República, al participar en el debate de control político que fue citado en la Comisión Tercera del Senado.

Varias metáforas utilizó Betancur, quien viene del Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf, donde se desempeñó como director técnico, cargo en el que tenía toda la claridad del panorama fiscal del país.

En su intervención en el Legislativo, Betancur partió del escenario central que se tiene con la inflación, indicador que estaría bordeando el 7 %, sin dejar de tener riesgos a la vista, como el de los efectos que tendrá el terremoto en las cuentas y el fenómeno de El Niño, que plantea nuevos retos financieros.

En ese sentido, Betancur aseguró ante los senadores integrantes de la comisión III que está preocupado. Se refirió al exceso de demanda, lo que explicó con el comparativo de la Coca-Cola: “Cuando solo hay una Coca-Cola en el desierto (exceso de demanda), todos la quieren y entonces los precios de la bebida van a subir”, argumentó.

Debate de control político en comisión tercera de Senado en la que el gerente del Banco de la República presentó el informe del Emisor al Legislativo. Foto: Comisión III de Senado / Youtube

También para explicar el déficit fiscal y la deuda, acudió a comparaciones que le permitieron explicar de manera didáctica los conceptos de la macroeconomía. “La política fiscal fuertemente expansiva tiene efectos negativos sobre la inversión privada porque genera una presión al alza en las tasas de interés; compite el financiamiento del déficit del gobierno con el de los proyectos que se fondean con recursos privados”, aseguró.

La consecuencia es el crecimiento modesto de la economía, aunque aceptable desde la perspectiva regional, pero “con una composición mala, y es que dependemos mucho del consumo mientras la inversión está en mínimos desde 1975”, expresó el viceministro técnico.

La deuda pública de Colombia viene al alza. Foto: Getty Images/iStockphoto

La metáfora de la tina

Para exponer las soluciones que están adelantando, en relación con la política fiscal, Betancur utilizó la comparación de la tina. “Estamos comprometidos con cerrar el grifo del derroche, de la corrupción y el gasto desbordado”, aseguró.

La estadística que puso en el debate el viceministro técnico es que Colombia tiene hoy en día un gasto que supera mensualmente el ingreso que generamos, en 11 billones de pesos. “Eso lo que dice es que su grifo está abierto y el agua que está en la tina, que sería la deuda, está en niveles históricamente altos. En algún momento se le va a desbordar. Tenemos que cerrar el grifo”, manifestó.