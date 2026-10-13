Hernán Orjuela no se quedó callado e hizo petición por insultos de Matador contra la primera dama: “Rechazo con firmeza”

La polémica por los comentarios del caricaturista Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, sigue causando reacciones. Esta vez, el presentador Hernán Orjuela se pronunció para rechazar los ataques y cuestionar la manera en que se utilizan las redes sociales para referirse a las mujeres que ocupan un lugar notorio en la vida pública del país.

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Esta polémica hizo que el tema de poner límites en el humor y la sátira política tomara más relevancia en la actualidad, ya que puede afectar a personas que tienen cierto renombre.

En un trino en X, Matador publicó una foto de la esposa del jefe de Estado y escribió: “Bueno, ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, Pati, raquítica”.

En medio de esta problemática, el reconocido presentador Hernán Orjuela manifestó su desacuerdo con los comentarios dirigidos a la primera dama y defendió la importancia de mantener el respeto en las conversaciones públicas.

“Rechazo con firmeza a @Matador000; animalizar o insultar a las mujeres en general no es sátira, sino una falta de respeto intolerable desde todo punto de vista. Respeto siempre, tanto para la primera dama de Colombia como para cualquier mujer que ni con el ‘pétalo de una rosa’”, escribió en un trino en su cuenta oficial de X.

Su reacción se sumó a las voces que han rechazado el tono del mensaje del caricaturista y la forma en que se construyen los discursos sobre las mujeres en escenarios donde hay demasiada exposición mediática.

Como era de esperarse, hubo un revuelo político en el país a causa de este comentario, que fue calificado por muchos como “misógino”. La Presidencia se pronunció para rechazar el trato que recibió la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“¡Basta ya de misoginia y de ataques contra la dignidad de las mujeres! El Gobierno nacional y su gabinete ministerial rechazan categóricamente las expresiones denigrantes dirigidas contra la primera dama de la Nación. La animalización, las burlas sobre la apariencia física y los estereotipos de género no deben normalizarse como parte del debate público”, indicó.

Por último, expresó: “Defendemos la libertad de expresión y la crítica política, pero también el derecho de todas las mujeres a ejercer su liderazgo sin ser objeto de humillaciones ni discriminación. La dignidad de las mujeres no depende de ideologías, cargos ni apellidos. Su respeto no se negocia y su defensa no admite dobles discursos. ¡Basta ya de misoginia!”.