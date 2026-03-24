Alejandro Palacio rompe el silencio sobre la enfermedad crónica que lo alejó de las pantallas: “Me descuidé”

El reconocido cantante y actor colombiano Alejandro Palacio, recordado por su protagónico en la bionovela de Rafael Orozco y su paso por el Binomio de Oro, reapareció ante la opinión pública para explicar los motivos detrás de su intermitencia en la televisión y la música. En una reciente entrevista en el programa La Red, el artista detalló cómo un diagnóstico médico y las secuelas de la pandemia transformaron su estilo de vida.

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Tras 20 años de una carrera exitosa que lo consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento, Palacio enfrentó un punto de inflexión relacionado con su bienestar físico. El artista confesó que, recientemente, fue diagnosticado con una enfermedad de carácter crónico; el presentador padece de hipertensión, una condición que inicialmente lo sorprendió debido a su edad, pero que el médico vinculó directamente con su aumento de peso y el ritmo de vida previo.

“Hace poquito me declararon hipertenso. La gente dirá: ‘Wow, Alejandro está muy joven’, pero el aumento de peso después de la pandemia y los horarios de las giras me afectaron mucho”, declaró el samario. Según explicó, el sedentarismo derivado del confinamiento en 2020 provocó un “estancamiento” en sus compromisos musicales, lo que derivó en un descuido de sus hábitos alimenticios.

Para Palacio, el año 2020 no solo representó una pausa profesional, sino un desafío emocional. El artista reconoció que la ansiedad respecto a su imagen corporal llegó a tal punto que evitaba pesarse para no enfrentar la realidad de su cambio físico.

Este fenómeno, que describe como un estancamiento del gremio artístico, lo llevó a alejarse de las pantallas. “Yo tenía una báscula y la dejé de utilizar porque sentía que me causaba un poquito de ansiedad”, admitió, subrayando la importancia de priorizar la salud mental antes de retomar el ritmo exigente de la industria del entretenimiento.

Uno de los puntos más reflexivos de su entrevista fue la crítica a los estándares de belleza que imperan en la televisión y la música. Alejandro Palacio fue enfático al señalar que el público y los medios suelen ser “muy exigentes” con la imagen de los artistas.

“Uno siempre tiene que brindar la mejor imagen para el público… Esta es una carrera muy exigente y, a pesar de que soy una persona descomplicada, sé que los medios siempre están pendientes de si uno está flaco o si se engordó”, comentó.

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Incluso reveló detalles de su vida cotidiana que se vieron afectados por el sobrepeso, como la calidad del sueño. Palacio mencionó, con un toque de honestidad personal, que sus ronquidos eran tan fuertes que su esposa debía usar tapones para los oídos, una señal clara de que su bienestar general estaba en riesgo.

Actualmente, el artista se encuentra en un proceso de transformación. Ha adoptado una rutina que incluye sesiones de cardio dos veces al día y una dieta balanceada, aunque admite la dificultad de abandonar sus gustos por los dulces y las pastas.

Hasta la fecha, Palacio reporta una pérdida de peso de entre 8 y 10 kilogramos, lo que se tradujo en una mayor comodidad en las tarimas y una mejora notable en su salud. El cantante concluyó asegurando que su motivación principal es el respeto a su público y su familia, mientras retoma gradualmente sus proyectos artísticos con una visión más equilibrada entre el éxito profesional y el cuidado personal.