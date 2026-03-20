La silenciosa enfermedad que obligó a Viena Ruiz y a su hija a abandonar Colombia de urgencia

La reconocida presentadora antioqueña Viena Ruiz, figura emblemática de la televisión colombiana y recientemente integrante del programa Buen Día Colombia, ha iniciado una nueva vida en el estado de Florida, Estados Unidos. Tras alcanzar su jubilación y retirarse de las pantallas de RCN en marzo de 2025, la comunicadora reveló que su decisión de emigrar no fue solo un plan de retiro, sino una respuesta urgente a la condición de salud de su hija, Luciana Mora Ruiz.

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Viena, quien marcó una época en el periodismo de entretenimiento en los años 90 con sus icónicas secciones de secretos y su faceta como actriz, anunció su retiro formal tras cumplir 57 años el 1 de marzo de 2025. Según declaraciones entregadas, Ruiz cumplió con los requisitos de ley para obtener su pensión y decidió priorizar el tiempo con su familia.

“Muchas mujeres de mi edad, cuando estábamos más jóvenes, no teníamos muy clara la importancia de la pensión… Esto es un esfuerzo muy grande y lo he hecho”, afirmó la presentadora al referirse a su disciplina con los aportes de seguridad social durante décadas.

Tras su salida del canal RCN, sus seguidores notaron una menor actividad en sus redes sociales, lo que generó interrogantes sobre su paradero y su situación actual tras dejar el matutino.

¿Qué es la disautonomía severa?

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La incertidumbre sobre su ausencia fue esclarecida recientemente. De acuerdo con información revelada por el periodista Ariel Osorio, y confirmada posteriormente por la propia Viena Ruiz, el traslado a Norteamérica fue motivado por un diagnóstico médico complejo que le diagnosticaron a su hija, Luciana.

Luciana, quien forma parte de los trillizos que la presentadora tuvo hace casi 26 años, fue diagnosticada con disautonomía severa. Esta condición afecta el sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los síntomas reportados incluían episodios súbitos de desmayos, mareos y palpitaciones.

Ruiz explicó que la recomendación médica fue determinante: Luciana debía residir en una ciudad a nivel del mar para estabilizar su condición. “La razón principal fue Luciana. Cuando me dicen ‘hay que ser mamá’, uno olvida todo. Más me demoré yo en decir sí que en tener ya todo empacado”, relató la antioqueña, subrayando que actualmente se encuentra establecida en Florida con Luciana y su hijo menor.

A pesar de encontrarse en Estados Unidos, la salud de Luciana está bajo la supervisión de un especialista de origen antioqueño radicado en ese país. Según los reportes más recientes, el cambio de ambiente y el tratamiento especializado han permitido una mejoría notoria en la joven diseñadora.

Viena confirmó que cuenta con su situación migratoria en regla y se encuentra a la espera de su residencia permanente, lo que le permitiría eventualmente retomar su vida profesional en territorio estadounidense. Por ahora, su enfoque permanece estrictamente en el bienestar de sus hijos y en la estabilidad familiar en este nuevo entorno.