Trato hostil al Bayern Múnich de Luis Díaz fue denunciado en Alemania: polémica en la Champions

Previo al partido del Bayern Múnich contra Viking, este martes, 13 de octubre, se vivió un hecho que produjo una denuncia desde la prensa alemana.

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La noche anterior al juego, en el hotel donde se hospedaba el cuadro bávaro, ubicado en la ciudad de Stavanger (Noruega), se lanzaron juegos pirotécnicos que habrían impedido el buen descanso del equipo alemán.

Bild FC Bayern en X, cuenta que informa sobre la actualidad del cuadro alemán, publicó el video que levantó todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados.

Ruhestörung mitten in der Nacht in #Stavanger! Um 1.15 Uhr wurde am Team-Hotel des @FCBayern Feuerwerk gezündet. Damit sollte die Nachtruhe im Radisson Blu Atlantic knapp 20 Stunden vor dem Spiel gegen #Viking gestört werden #FCBayern #VFKFCB https://t.co/Dh2T6UuHDY — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) October 13, 2026

No es una práctica nueva, aunque en Europa se ve menos que en Sudamérica. Hinchas del equipo local, en este caso habrían sido del Viking, buscan desconcentrar lo máximo posible al club visitante, que para esta ocasión es Bayern Múnich.

Las críticas no faltaron, pues se trata de un partido donde Bayern es favorito a llevarse los tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones de la competencia.

El césped del estadio de Viking, un ítem que el Bayern sigue de cerca

Otro dato que se toma la previa al partido es el del césped del Lyse Arena, estadio donde Viking y Bayern jugarán por la Champions League. Se trata de un césped artificial, al que el cuadro bávaro presta bastante atención horas antes.

“Los campos modernos de césped artificial están compuestos por fibras sintéticas que se estabilizan con arena y, según el sistema, otros materiales de relleno. Son especialmente resistentes, se pueden utilizar durante todo el año y dependen menos de las condiciones meteorológicas y de crecimiento del césped natural”, escribió el cuadro bávaro en su web oficial.

Y añadió: “Por eso, el césped artificial ofrece grandes ventajas, especialmente en regiones con inviernos largos, lluvias abundantes y relativamente pocas horas de luz natural”.

Estadio que acogerá el duelo entre Viking y Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Las garantías en la cancha están dadas para que sea un partido con las condiciones necesarias.

Canal y hora para ver en vivo el Viking vs. Bayern Múnich