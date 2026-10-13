Carlos Antonio Vélez analizó la sequía de Luis Díaz: opinó sobre su situación en el Bayern

Luis Díaz acumula seis partidos consecutivos sin marcar con el Bayern Múnich, racha negativa que se extendió el pasado sábado contra Augsburgo en el reinicio de la Bundesliga. Lucho marcó un golazo de tijera, pero se lo anularon por fuera de lugar de un compañero en la jugada previa.

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Aunque el atacante guajiro no pudo romper su sequía, fue de los jugadores más destacados del compromiso, según las aplicaciones especializadas y los medios deportivos de Alemania.

Carlos Antonio Vélez analizó la racha que atraviesa Luis Díaz con el Bayern. “Lo que pasa es que con 26 goles y 23 asistencias en el curso pasado, Lucho los acostumbró mal”, apuntó en su columna Palabras mayores, emitida este martes, 13 de octubre, por radio y TV.

“Lleva seis partidos sin anotar y el último partido fue muy bueno futbolísticamente. Le anularon un gol, desafortunadamente”, añadió.

Vélez hizo énfasis en un artículo del diario Bild en el que preguntan hasta cuándo irá la crisis goleadora de Luis Díaz. “Al final admiten que en Baviera hay un concepto y es que Lucho está haciendo todo lo posible para volver a anotar y para volver a asistir”, dijo.

Sacó las calificaciones de Luis Díaz ante el Augsburgo

Para reforzar su argumento, Carlos Antonio señaló que en las aplicaciones también se destacó el rendimiento de Luis Díaz contra Augsburgo. “Uno mira no solamente el partido, sino la calificación que le dieron a Lucho y tuvo mejores números que Olise, Saibari y el ciudadano Kane. Fue calificado con 8.3 y presencias destacadas en el ejercicio de su trabajo”, afirmó.

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“Hay un cuestionamiento por asistencias y por goles, mas no por juego, sobre todo en este último partido. Le ha costado mucho volver después de la ‘masacre’ a la que lo sometieron después del Mundial y en el Mundial mismo. Lo sometieron todos”, concluyó.

Este martes, Luis Díaz tiene una nueva oportunidad de romper la sequía frente al Viking en la segunda fecha de la Champions League. La delegación del Bayern ya se encuentra en territorio noruego para enfrentar a uno de los debutantes de esta edición.

Luis Díaz en el partido de Augsburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

“Es un equipo relativamente joven, su promedio de edad es de 26 años aproximadamente. Lo manejan dos técnicos, 4-4-2 su dibujo, muy nórdico por demás, con una diferencia apabullante en materia de valor. ¿Sabe cuánto vale el Viking? 56 millones de euros, ¿sabe cuánto vale el Bayern? 1040 millones. Una diferencia notable”, puntualizó Vélez.

Se espera que Luis Díaz sea titular en la Champions y tenga alguna oportunidad de cara a gol para cortar la mala racha que atraviesa desde septiembre. La buena noticia es que, después de descansar en el parón de selecciones, volvió con mejores sensaciones y podría retomar sus números habituales para cerrar el año de la mejor manera.