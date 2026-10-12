Bayern Múnich vs. Viking: canal y hora para ver a Luis Díaz en Champions League

Este martes, 13 de octubre de 2026, el Bayern Múnich de Luis Díaz visita al Viking noruego. Será por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, con hora de arranque a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y se podrá ver en vivo por el canal ESPN y Dinsey+ en streaming.

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Se trata de la segunda salida para Bayern Múnich en esta temporada de Champions League. En la primera jornada, los bávaros acabaron goleando 5-0 al F.K. Bodø/Glimt en casa.

También es una nueva oportunidad para que Luis Díaz se pueda sacudir del irregular momento que está viviendo en Alemania. Su falta de efectividad, y algunas actuaciones irregulares, lo llevan a ser cuestionado en ese país.

Nueva salida para Bayern Múnich de Luis Díaz en Champions. Foto: Getty Images

Bayern Múnich, por tres puntos de oro en Champions League

El gran objetivo de Bayern Múnich, de cara al partido contra Viking, es ganar para llegar a los seis puntos de seis posibles en la tabla de posiciones de Champions League.

“La ilusión por la Champions League siempre es enorme. Nuestras semanas en Noruega continúan: jugar por segunda vez en una misma temporada contra un equipo noruego es algo extraordinario. Tenemos muchas ganas”, dijo Max Eberl, director general deportivo del Bayern, en conferencia de medios previa al juego contra Viking.

Por su parte, Vincent Kompany, entrenador del Bayern, afirmó: “Esto es la Champions League. Cada partido es un desafío, una tarea que afrontar. Si venimos aquí y decimos que queremos seguir siendo el Bayern, eso también es una cuestión de mentalidad”.

La realidad del Viking, en Champions, es otra. Si bien el equipo destaca en su liga noruega, en el torneo europeo el panorama es diferente. Cayó en la primera fecha contra Stuttgart por 3-1.

Se desconoce si Luis Díaz será titular o suplente en este partido, pues todo depende de Vincent Kompany.

Aunque el entrenador respalda al guajiro con tiempo de juego, las últimas actuaciones de Lucho lo podían llevar a replantearse la titularidad del jugador.

Respecto a los demás futbolistas, Kompany tiene a la gran mayoría a su disposición, menos Jamal Musiala, quien se sigue recuperando de la rotura de sus fibras musculares.

Hora y canal para ver en vivo Bayern Múnich vs. Viking