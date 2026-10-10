Este sábado, 10 de octubre de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz empató 2-2 contra Augsburgo, y sumó un punto en Bundesliga. El resultado tiene implicación directa en la tabla de posiciones.

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Bayern tenía la oportunidad de hacerse con el liderato, pues el pasado viernes, 9 de octubre, el líder, Borussia Dortmund, había empatado 2-2 ante Werder Bremen. Sin embargo, no fue así.

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Borussia Dortmund lidera la tabla de posiciones con 13 puntos en cinco partidos. Sin embargo, Die Schwarzgelben podrían perder la cima en el acumulado, dependiendo de cómo se desarrolle la jornada.

Bayern Múnich es segundo con 11 unidades en cinco juegos. El top tres lo cierra Friburgo con 10 puntos en los mismos cinco encuentros; es decir que, si ganan ante Schalke 04, serán líderes de la competencia por diferencia de gol.

Tabla de Clasificación Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Dortmund 5 4 1 0 11 4 7 13 2 Bayern 5 3 2 0 16 4 12 11 3 Friburgo 4 3 1 0 12 3 9 10 4 Leverkusen 5 3 1 1 14 8 6 10 5 RB Leipzig 5 3 0 2 15 5 10 9 6 Augsburgo 5 2 2 1 13 8 5 8 7 Werder Bremen 5 2 2 1 10 10 0 8 8 Mainz 05 5 2 1 2 13 10 3 7 9 SV Elversberg 5 2 1 2 8 8 0 7 10 Stuttgart 5 2 0 3 8 9 -1 6 11 Hamburg 5 2 0 3 5 15 -10 6 12 Schalke 04 4 1 2 1 3 4 -1 5 13 Frankfurt 5 1 2 2 9 16 -7 5 14 Colonia 4 1 1 2 6 9 -3 4 15 Paderborn 5 1 1 3 3 7 -4 4 16 FC Union Berlin 5 1 1 3 5 17 -12 4 17 Hoffenheim 5 1 0 4 9 13 -4 3 18 Mönchengladbach 4 0 0 4 6 16 -10 0

Bayer Leverkusen, RB Leipzig, y Augsburgo cierran las primeras seis casillas en la tabla de posiciones, ocupando la zona parcial de clasificación a competencias europeas.

De momento, Hoffenheim y Borussia Mönchengladbach ocupan los puestos de descenso para la siguiente temporada.

Día complicado para Bayern Múnich

Tras un grave error en la salida de balón de Manuel Neuer, Robin Fellhauer abrió el marcador para el Augsburgo.

Después del empate de Ismael Saibari (55′), los locales volvieron a adelantarse gracias al portugués Rodrigo Ribeiro menos de diez minutos después, tras un disparo de Calvin Brackelmann mal rechazado por Manuel Neuer.

“Habríamos preferido un mejor comienzo, pero Manu lleva suficiente tiempo jugando al fútbol. No puede cambiar lo que pasó, solo tiene que hacer lo que ha hecho siempre en su carrera y seguir demostrando lo bueno que es”, declaró el técnico del Bayern, Vincent Kompany.

El asedio muniqués frente a la portería de Dahmen acabó dando resultado con el gol del empate de Nathaniel Brown a diez minutos del final (80′), que también fue habilitado por Kane, doble asistente decisivo.

El Bayern, al que le anularon cuatro goles por fuera de juego, incluidos dos a Luis Díaz, podrá consolarse con su 29º partido consecutivo fuera de casa en la Bundesliga sin derrota, con la última remontándose al 14 de diciembre de 2024 en Maguncia (2-1).

“Se siente más como una derrota. En otro día habríamos ganado este partido, pero así es el fútbol. Regalamos dos goles tontos y ellos nos castigaron por ello”, dijo Kane a Dazn.

Palabras de Harry Kane (izq.) tras el sorpresivo empate ante Augsburgo. Foto: Getty Images

Vencedor fácil en casa ante Bodö/Glimt (5-0) a mediados de septiembre en su primer partido de Liga de Campeones, el Bayern continuará el martes sus incursiones noruegas con un desplazamiento esta vez a Stavanger para enfrentarse al Viking.

*Con información de AFP