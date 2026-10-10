Vincent Kompany reaccionó públicamente al golazo anulado a Luis Díaz: mensaje resuena en Bundesliga

Este sábado, 10 de octubre, Bayern Múnich acabó empatando 2-2 en un partidazo visitando a Augsburgo. Al cuadro bávaro le anularon cuatro goles por fuera de juego, y dos de ellos fueron de Luis Díaz.

Luis Díaz marcó acrobático gol y se lo anularon: Bayern Múnich no pasó del empate

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Los dos goles de Luis Díaz fueron golazos; pero sin lugar a dudas, el primero pintaba como uno de los mejores en este arranque de temporada. Fue sobre los 50 minutos, en una tijera espectacular, que acabó anulada por fuera de juego de previo de Stanišić.

What a kick from Luiz Diaz 😱 Bicycle kick.💥 Unfortunately it is ruled as offside 💔 https://t.co/RdpPxDxQwC — Cipher (@Jakeszhy) October 10, 2026

Luego, sobre los 75 minutos, otra vez le ahogaron el grito de gol a Lucho. El guajiro había definido con un magistral tacón, pero previo a ello, Alphonso Davies estaba en posición irregular.

Le but a été annulé mais s'il vous plait regardez le but de Luis Diaz devait mettre ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Meme quand c'est un tapin il arrive pas a mettre un but normal https://t.co/j9xs2uUC9J — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) October 10, 2026

En la rueda de prensa post-partido, una de las preguntas inevitables que le hicieron a Vincent Kompany fue qué pensaba por los tantos anulados a Luis Díaz, en especial el primero, la tijera. A ello, el entrenador bávaro se sacudió de la polémica.

Kompany: “No hace falta complicar más las cosas”

La prensa y los aficionados, quizás, esperaban algo de polémica en las palabras de Kompany. Sin embargo, sobrio y conciliador, Vincent fue contundente de tajada.

“Sí, fuera de juego es fuera de juego. No hace falta complicar las cosas más de lo que ya son. Está claro. En el momento, no tuve la sensación de que todo estuviera conectado, pero si recibo un gol en esa fase, supongo que también me habría quejado en el campo”, afirmó Kompany.

Y añadió: “Fue uno de esos días en los que todo se decidió por milímetros o detalles, y nosotros mismos tuvimos la culpa en algunas situaciones. Al final, es importante, como dijimos, que fue un bonito partido para los espectadores”.

“Creo que nuestros aficionados no hicieron el viaje en vano. Celebraron seis veces, aunque solo contaron dos, pero aun así fue un partido emocionante y eso es lo que debe contar al final, creo”, sentenció Kompany.

Las palabras de Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, tras el sorpresivo empate contra Augsburgo. Foto: Xinhua via AFP

Así, Lucho ya suma un mes y 12 días sin marcar gol. La última vez fue el 28 de agosto de 2026, en la goleada 5-1 de Bayern Múnich sobre Stuttgart.

Sin embargo, el panorama cambió medianamente para Luis Díaz. Antes de la fecha Fifa de septiembre y octubre, el guajiro venía con un rendimiento bastante cuestionado por la prensa alemana, pero parece que se ha tomado más confianza en esta Bundelsiga.

¿Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz en Bayern Múnich?

El próximo martes, 13 de agosto de 2026, Bayern Múnich de Luis Díaz visitará a Viking por la segunda jornada de la fase de liga en la Champions League.