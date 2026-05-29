Tras finalizar una audiencia que tuvo lugar el 28 de mayo, la Superintendencia de Sociedades tomó una decisión en el caso de las sociedades Canacol Energy Colombia, CNE Oir & Gas, Cantana Energy Sucursal Colombia y Cneog Colombia, que están inmersas en un procedimiento extranjero, por insolvencia.

En la mencionada audiencia, la entidad de control colombiana decidió autorizar lo que se conoce como gravámenes prioritarios sobre activos ubicados en Colombia, lo que implicará que la empresa extranjera tendrá un flotador, ya que necesita asegurar la continuidad de la operación para enfrentar las obligaciones que tienen pendientes y que las llevaron a reestructuración.

La crisis de Canacol deja al país ante el fantasma del desabastecimiento de gas

Sería entonces una medida de apoyo al procedimiento principal extranjero que adelanta Canacol Energy y que la iba a llevar a incumplir los contratos de gas que tiene en Colombia.

Esta compañía que llegó a Colombia en 2008 está en trámite de bancarrota ante los tribunales internacionales en los cuales, estaba solicitando permiso para que, en medio de su crisis, le permitieran incumplir contratos de suministro de gas, lo que pondría en jaque el abastecimiento en el país.

La producción de Canacol ha venido disminuyendo de manera progresiva en los últimos años, pasando de 196 millones de pies cúbicos diarios en julio de 2023 a cerca de 75 en la actualidad. Foto: CANACOL ENERGY LTD.

Todo porque Canacol abastece parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún (Córdoba). Todo, en un momento en el que se prevé que habrá alta demanda, por los preparativos que se tendrán que hacer para enfrentar el súper Niño, que implicará encender las térmicas, plantas de generación de energía que necesitan el gas.

¿Por qué toman la decisión?

Según explicó la Superintendencia, “el reconocimiento de estas providencias se fundamentó en el deber de cooperación judicial internacional que rige los procesos de insolvencia transfronteriza y en la verificación de que las medidas adoptadas por la autoridad extranjera no resultan manifiestamente contrarias al orden público internacional colombiano".

No obstante, la entidad de vigilancia argumentó que los gravámenes autorizados se realizaron solo sobre obligaciones causadas en una fecha posterior a la admisión de la compañía al proceso de reestructuración en el extranjero.

Fachada Supersociedades Foto: Supersociedades

Con la decisión, según afirma SuperSociedades, lo que se busca es "asegurar el pago de los gastos de administración y honorarios de los profesionales que intervienen en el trámite, respaldar el aumento de la financiación posconcursal (DIP) necesaria para sostener la operación y desarrollo del objeto social, preservar el capital humano estratégico mediante planes de retención e incentivos para empleados clave, y facilitar el desarrollo del proceso de venta e inversión orientado a maximizar el valor de la compañía en beneficio del conjunto de acreedores".

La continuidad de la actividad de Canacol Energy es clave para Colombia, aunque algunos analistas estiman que llegaron a la actual situación por una sobreventa de gas a futuro. En consecuencia, para tratar de cumplir, estropearon los yacimientos con una sobrexplotación.