La inclusión laboral deja de ser voluntaria: empresas deberán adaptarse desde junio

La inclusión laboral de personas con discapacidad dejará de ser únicamente una iniciativa voluntaria dentro de las empresas colombianas.

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A partir del próximo 25 de junio de 2026, comenzarán a ser exigibles nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral, obligando a las compañías privadas a incorporar cuotas mínimas de contratación y adaptar sus estructuras internas para cumplir la nueva regulación.

La medida quedó establecida dentro de la Ley 2466 de 2025 y representa uno de los cambios más relevantes para áreas de talento humano, sostenibilidad y gestión organizacional, especialmente en compañías medianas y grandes.

Según la normativa, las empresas con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener vinculadas al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados permanentes. A partir de ese umbral, deberán sumar trabajadores adicionales conforme aumente el tamaño de la planta laboral.

Sin embargo, expertos advierten que el principal desafío no será únicamente cumplir las cuotas establecidas por la ley, sino construir entornos laborales capaces de integrar talento diverso de forma sostenible.

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Alejandro Arévalo, cofundador de T-Mapp, señala que muchas organizaciones todavía no están preparadas para afrontar esta transformación porque durante años abordaron la inclusión desde una lógica reputacional o de responsabilidad social, más que desde una perspectiva operativa y estratégica.

Las empresas deberán implementar ajustes físicos, tecnológicos y operativos. Foto: Getty Images

La nueva regulación también exige implementar “ajustes razonables” que garanticen acceso, permanencia y desarrollo profesional para las personas con discapacidad, incluyendo adaptaciones físicas, tecnológicas y operativas dentro de las compañías. Esto implica cambios en infraestructura, plataformas digitales, procesos de selección, capacitación interna y liderazgo organizacional.

El reto no es menor. Según cifras del Dane, en Colombia existen más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, población cuya participación dentro del mercado laboral formal sigue siendo considerablemente menor frente al resto de trabajadores.

Las barreras aparecen incluso antes de la contratación. Plataformas poco accesibles, entrevistas no adaptadas, filtros tradicionales de selección y falta de conocimiento sobre distintos tipos de discapacidad continúan limitando el acceso a oportunidades laborales formales.

El cambio ocurre además en un momento donde las compañías enfrentan presiones simultáneas asociadas con criterios ESG, sostenibilidad, reputación corporativa, escasez de talento y mayores exigencias regulatorias, haciendo que la conversación sobre inclusión pase de recursos humanos a la estrategia empresarial.

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Las organizaciones que se adapten primero podrían obtener ventajas competitivas importantes. Investigaciones citadas por T-Mapp, desarrolladas por Accenture y la American Association of People with Disabilities, encontraron que compañías con mayores niveles de inclusión reportaron mejores resultados en innovación, ingresos y rentabilidad frente a organizaciones menos diversas.

Expertos recomiendan comenzar desde ahora revisiones internas sobre reclutamiento, accesibilidad tecnológica, capacitación de líderes y protocolos de integración laboral, pues el periodo de transición termina en pocas semanas y muchas compañías aún no han iniciado procesos de preparación.