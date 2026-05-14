Iván Cepeda propone renta básica para personas con discapacidad

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, anunció una de las propuestas que materializaría en el caso de ganar las elecciones: una renta básica para personas con discapacidad.

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Dentro de sus líneas programáticas, él estableció: “Trabajará por la creación de una renta para las personas con discapacidad que presenten mayor situación de vulnerabilidad en materia de su condición socioeconómica, territorial, laboral, de género y edad, así como para aquellas que sean víctimas del conflicto armado y la violencia”.

Según sus proyecciones, eso estará acompañado de un plan de emergencia para atender de manera urgente las atenciones, procedimientos, diagnósticos y tratamientos represados en el sistema de salud. “El cual fue privatizado y saqueado por la corrupción durante décadas, causando un debacle en la salud de los colombianos”.

La versión de Iván Cepeda es que el modelo neoliberal excluyó a las personas con discapacidad “al lugar de los improductivos, de objetos de asistencia o de simple mercancía, despojados de toda agencia política bajo la lógica del capacitismo”.

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Con todas estas críticas, señaló que esta situación ha comenzado a cambiar con “el primer gobierno progresista liderado por el presidente Gustavo Petro, que ha fortalecido los subsidios y apoyos reduciendo la pobreza y ha avanzado en reconocimiento de derechos y las labores de cuidado, entre otros logros”.

“Señaló que la apuesta del segundo gobierno del cambio será el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad como sujetos políticos, generando acciones de Estado y gobierno que dignifiquen sus diversidades, sus saberes, sus formas históricas de producción y que fortalezcan a sus organizaciones”, destacó su equipo de trabajo en un comunicado de prensa.

Iván Cepeda. Foto: @ernestosamperp

Se agregó que su primer eje del eventual programa de gobierno buscará garantizar el derecho a construir proyectos de vida dignos y autónomos en cada territorio del país, entendiendo la labor de cuidado como un derecho.