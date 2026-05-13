Embajadora de Colombia en Haití fue suspendida por apoyar la candidatura presidencial de Iván Cepeda

La Procuraduría General suspendió provisionalmente de su cargo a la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe.

La drástica decisión se tomó en medio de la investigación disciplinaria contra la embajadora por presunta participación en política.

Iván Cepeda señaló a Paloma Valencia por no asistir al debate sobre jurisdicción agraria: “Es normal que rehúya por temor a ser cuestionada”

“Suspender provisionalmente del ejercicio del cargo de embajadora de Haití a Vilma Velásquez Uribe, inicialmente hasta el 31 de mayo de 2026, si no hay segunda vuelta. En caso de segunda vuelta, (...) hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 p.m.”, señala la decisión.

Velásquez deberá salir inmediatamente de su cargo de manera provisional, puesto que, como resalta el auto de la Procuraduría, no procede ningún recurso.

Ernesto Samper anunció apoyo a la candidatura de Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia Foto: @ernestosamperp

“(...) para la delegada concurren elementos que le permiten concluir razonablemente que, Vilma Velásquez Uribe, de no ser suspendida podría seguir participando en la controversia política en la que se encuentra el país, para la elección del presidente y vicepresidente, período 2026-2030″, advierte.

Las polémicas declaraciones

El caso tiene relación con las declaraciones públicas que hizo Velásquez a un medio de comunicación en el que manifestó su apoyo directo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

“Colombia ha cambiado (...) Colombia ha cambiado. La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, aseveró la embajadora en una entrevista con el medio Metropole Radio y Televisión Haití.

De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en… https://t.co/8LFz1IW7RQ — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 13, 2026

En otro de los apartes de la entrevista, con el popular programa, la embajdora puso de presente sus posiciones políticas y deseos ante las elecciones presidenciales.

“La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, añadió.

Por esto, en la investigación disciplinaria se pidió copia completa de la entrevista.