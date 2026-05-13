Iván Cepeda confirmó el apoyo de más liberales a su campaña presidencial. Pese a que el Partido Liberal está con la candidata Paloma Valencia, varios políticos que pertenecieron a las bases de ese partido se están sumando a la “alianza por la vida” con la que el aspirante del Pacto Histórico quiere ganar las elecciones en primera vuelta.

Cepeda aseguró que este respaldo “materializa una tradición política que viene desde Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha: la convicción de que el Estado debe ser instrumento de transformación democrática y justicia social”.

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En el listado de adhesiones están el exministro Guillermo Rivera, el exalcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote; el exgobernador del Huila, Julio Ortiz, y congresistas como Karyme Cotes, Carlos Felipe Quintero, Carlos Ardila y Álvaro Rueda.

Uno de los artífices de la llegada de ese sector político es el exministro Juan Fernando Cristo, quien desistió de su aspiración presidencial para sumarse a Cepeda y está convocando a las bases del liberalismo.

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“Las bases liberales de Colombia reiteraron su apoyo a las reformas sociales, a continuar con el cambio y a construir el gran acuerdo nacional. En las dos semanas que faltan aumentaremos los esfuerzos para que Iván Cepeda sea el próximo presidente de la República. El pueblo liberal ha hablado”, aseguró Cristo.

Desde esa campaña aseguran que esos respaldos están llegando por el impulso de una agenda para recuperar la capacidad de construir acuerdos democráticos amplios, defender la Constitución de 1991 y promover reformas construidas desde las instituciones, el diálogo político y el respeto por los pesos y contrapesos democráticos.

Si bien la carta magna está en ese listado de temas que llevaron a esa adhesión, el candidato Cepeda no se ha apartado de la propuesta de una asamblea constituyente que se promueve desde las bases del Pacto Histórico.