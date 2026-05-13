“Yo no encarcelo jueces”: Gustavo Petro al Consejo de Estado, pero insistió en denuncia por prevaricato

Siguen los pronunciamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, por el reverzaso al traslado de $ 25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones, cuyo decreto fue suspendido definitivamente por el Consejo de Estado.

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Este miércoles 13 de mayo, el mandatario publicó un nuevo mensaje y dejó claro que no dará su brazo a torcer sobre la denuncia por “prevaricato” en contra de los magistrados que frenaron esos traslados.

En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, dijo:

“Yo no encarcelo jueces, ni les chuzo sus teléfonos y si se ponen denuncias, como es nuestro derecho ciudadano, es porque no queremos impunidades de cuerpo en ninguna rama del poder público, que bastante daño nos han hecho.

“Transparencia en la justicia es que no se provoquen injusticias. Y en el caso de la negativa de banqueros a devolver el ahorro de los cotizantes, estamos ante una aberración delictual del ordenamiento internacional y nacional contra el ahorro público.

“Cualquier opinión de jueces que tiene que ver con este proceso, como llamar derecho desbordado a cumplir la ley que rige y avalar el que los ahorros se queden con el banquero mientras otra entidades públicas con dinero público pagan las pensiones de esos ahorradores/trabajadores es un prejuzgamiento no permitido en las normas de la justicia”.

Sobre la advertencia de Petro de denunciar por “prevaricato”, el Consejo de Estado publicó un comunicado de prensa:

“Las palabras expresadas por el presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos.

“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes.

“Inquietan las manifestaciones del presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar.

“La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden. Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores: controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos.

“El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”.

Este es el mensaje del presidente que prendió las alertas de la rama judicial

“El derecho a la pensión no es un derecho desbordado y los banqueros no tienen ningún derecho a robarse el ahorro de los cotizantes, eso no es un derecho sino un delito. Los que cometen ese delito de prevaricato y hurto deben ser denunciados. Ese es mi deber y no es desbordado.

“El Consejo de Estado ya se equivocó con el jefe del Estado al permitir una investigación inconstitucional contra el presidente por su campaña electoral cuando ya había sido investigada favorablemente en los tiempos que ordena la ley”, puntualizó el mandatario.