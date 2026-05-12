Abelardo de la Espriella, por primera vez, desbancó del primer lugar a Iván Cepeda en Google Trends. El ‘tigre’ lidera en las búsquedas

El candidato Abelardo de la Espriella está punteando en el número de búsquedas digitales, que es medido por la plataforma Google Trends.

Según las mediciones de este martes, 12 de mayo, De la Espriella llegó a una popularidad de 100, en una escala de 0 a 100, reflejando las mayores búsquedas en la plataforma.

Google Trends: Abelardo de la Espriella arrasa en todas las regiones del país frente a Paloma Valencia

En el caso de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, y quien hasta ahora venía punteando en esas mediciones en medio de la contienda electoral, llegó a 44, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, marcó 16.

Según la plataforma, De la Espriella venía registrando esa tendencia desde hace varios días, mientras que Cepeda ha venido cayendo.

Abelardo de la Espriella ha sido el candidato más buscado en las últimas horas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A mitad de abril, el candidato del petrismo era el más buscado de la contienda en comparación a Valencia y De la Espriella, pero a pocos días de la primera vuelta del 31 de mayo, esa tendencia ha ido cambiando.

En el caso de Valencia, la candidata del uribismo logró tener cierta popularidad los primeros días de mayo pero posteriormente bajó el interés de los usuarios que hicieron consultas relacionadas a su nombre.

En los últimos días, el ‘tigre’ venía creciendo en estas mediciones, especialmente sobre Valencia, quien ha disminuido en las búsquedas en la plataforma en las últimas semanas.

Por ejemplo, en los resultados de este lunes, 11 de mayo, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, lideraba las búsquedas sobre Valencia en los 32 departamentos.

En la jornada de este martes, 12 de mayo, logró superarla en 29 de ellos. En los tres restantes Cepeda tuvo más búsquedas, mientras que Valencia no registró más que los demás en ningún departamento.

Hasta ahora, Iván Cepeda había sido el candidato con mayor número de búsquedas. Foto: Aymer Andrés Alvarez

En el caso del Atlántico, las búsquedas a favor de De la Espriella llegaron este martes a 56 %, mientras que por Valencia sumaron 14 %.

En otros departamentos del Caribe colombiano sucedió algo similar. En Córdoba, el abogado obtuvo el 52 %, mientras la senadora del Centro Democrático registró el 10 %. En Bolívar, De la Espriella obtuvo el 54 % y Valencia el 12 %.

En la capital del país, Bogotá, De la Espriella registró el 47 % de las búsquedas y Valencia el 19 %.

Y en Antioquia, uno de los bastiones del uribismo, De la Espriella llegó al 47 % y Valencia al 16 %.