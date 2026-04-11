Google Trends: Abelardo de la Espriella arrasa en todas las regiones del país frente a Paloma Valencia

Google Trends se ha convertido en una poderosa herramienta para medir el interés de los ciudadanos en medio de las elecciones en todo el mundo. Es una especie de termómetro que sirve para determinar el entusiasmo que suscitan los aspirantes antes de una votación.

¿Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia? ¿Quién enfrentará a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta? Este es el panorama

En Colombia, a casi siete semanas de la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo, Google Trends revela que Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en los 32 departamentos y se impone frente a Paloma Valencia, con quien compite por el tiquete a la segunda vuelta frente a Iván Cepeda, según los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia le ganarían a Iván Cepeda, por un margen amplio, en una eventual segunda vuelta: encuesta de AtlasIntel

Los resultados de Google Trends corresponden a las búsquedas por cada uno de los dos aspirantes de la derecha y la centro derecha en los últimos siete días.

Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en Google, según Google Trends. Foto: SEMANA

En algunos departamentos los resultados son los siguientes: por ejemplo, en el Atlántico, las búsquedas a favor de De la Espriella llegan al 80 por ciento, mientras que por Valencia suman 20 por ciento.

En Córdoba, el penalista obtiene 77 por ciento y la senadora llega a 23 por ciento. En el caso de Bolívar, De la Espriella logra el 77 por ciento y Valencia registra el 23 por ciento.

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En Arauca, una de las regiones más azotadas por la violencia, De la Espriella concentra el 72 por ciento de las búsquedas mientras la candidata del Centro Democrático llega al 28 por ciento.

Lo mismo ocurre en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde De la Espriella domina con el 71 por ciento y Valencia reporta 29 por ciento.

Búsquedas por Abelardo de la Espriella (color azul) y por Paloma Valencia (color naranja), según Google Trends. Foto: SEMANA

Búsquedas por Abelardo de la Espriella (color azul) y por Paloma Valencia (color naranja), según Google Trends. Foto: SEMANA

En Antioquia, un departamento que en los últimos años ha sido un bastión electoral para la derecha, De la Espriella llega al 68 por ciento y Valencia al 32 por ciento. En Risaralda, uno de los departamentos que conforman el Eje Cafetero, De la Espriella reporta 68 por ciento y Valencia el 32 por ciento.

En Santander, que por estos días sufre los bloqueos en sus vías, incluyendo el acceso al aeropuerto Palonegro, que sirve a Bucaramanga, De la Espriella alcanza el 65 por ciento de las búsquedas y Valencia llega al 35 por ciento.

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En Bogotá, una de las principales plazas electorales del país, vital en cualquier competencia presidencial, De la Espriella registra el 63 por ciento de las búsquedas y Valencia el 37 por ciento.