Ingreso mínimo garantizado: así funciona el pago retroactivo para ciertos beneficiarios en Bogotá

En Bogotá, el Ingreso Mínimo Garantizado es un programa distrital administrado por la Secretaría de Integración Social que entrega transferencias monetarias mensuales a hogares en condición de pobreza o vulnerabilidad.

El esquema incluye componentes dirigidos a jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, cuando el pago se realiza a través de Efecty y no es retirado dentro del plazo establecido, el giro no se pierde. El sistema lo reprograma y lo acumula con una transferencia posterior, aunque en algunos casos el valor acumulado puede verse reflejado solo en el siguiente ciclo de pagos.

En el caso de las personas mayores, la entidad ha señalado que existe un plazo de 30 días para retirar el dinero en cualquier punto Efecty, presentando la cédula de ciudadanía. Si el giro no se cobra dentro de ese periodo, el sistema reintenta el pago hasta dos veces más.

Si después de esos intentos el dinero sigue sin reclamarse, es necesario acudir a las oficinas locales de Integración Social para revisar la situación.

Problemas con la huella y alternativas de retiro

En los casos en que la verificación por huella digital falle al reclamar el giro en Efecty, la entidad recomienda solicitar en la taquilla el formato de exoneración de huella para obtener un PIN que permita retirar el dinero de forma alternativa.

Además, cuando haya necesidad de actualizar datos o de dejar registrada una forma de pago diferente, los beneficiarios pueden acudir a las subdirecciones locales de Integración Social para adelantar el proceso de bancarización y registrar una cuenta en billeteras digitales como Daviplata, Dale, Nequi o Movii.

Lo que deben tener en cuenta los adultos mayores

Según la Secretaría de Integración Social, para acceder al Ingreso Mínimo Garantizado, las personas mayores deben pertenecer a los grupos A o B del Sisbén IV, o a algunos segmentos del grupo C.

Además, deben tener 60 años o más, residir en Bogotá y acreditar permanencia en Colombia. No pueden ser beneficiarias de subsidios nacionales como Colombia Mayor, ni contar con una pensión o ingresos suficientes para su sostenimiento.

Es obligatorio contar con cédula de ciudadanía vigente y un número de celular activo. En los casos en que el pago se haga por billetera digital, se requiere una cuenta habilitada en plataformas como Nequi, Daviplata o Movii.

Las personas que aún no estén registradas en el Sisbén IV pueden solicitar la encuesta en la Secretaría de Planeación o en los puntos RedCADE. El estado como beneficiario se puede consultar en la página web de la Secretaría de Integración Social o en los puntos de atención locales.

¿Por qué se han presentado retrasos en los pagos?

La Secretaría Distrital de Integración Social ha explicado que los retrasos obedecieron a trámites de gestión presupuestal que deben realizar las alcaldías locales ante la Secretaría de Hacienda.

La distribución de recursos depende del presupuesto asignado a los Fondos de Desarrollo Local, lo que en algunas localidades obligó a modificar las fechas regulares de pago.