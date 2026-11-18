Las redes sociales se han convertido en canales de influencia para las decisiones de compra durante el Black Friday. En Colombia, TikTok ocupa un lugar relevante. Según el último informe de DataReportal, el año pasado alcanzó un alcance publicitario potencial de 37,7 millones de usuarios adultos en el país, lo que ubicó a Colombia en el puesto 17 a nivel mundial entre los mercados con mayor audiencia publicitaria en esta plataforma.

De influencers a empresarios de las redes sociales: así funciona este millonario negocio

De acuerdo con cifras de la compañía, el 82 % de sus usuarios ha considerado comprar un producto después de verlo en la red social. Además, el 60 % considera divertidos los anuncios y el 41 % los percibe más cercanos al contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

Frente a este escenario, Daniel Aguillón, especialista colombiano en marketing digital, automatización y fundador de Autom Digital, agencia que ha gestionado más de dos millones de dólares en inversión publicitaria en la región, plantea cinco recomendaciones para que emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como grandes marcas, aprovechen la plataforma durante esta jornada.

La primera consiste en comenzar las campañas entre tres y cinco días antes del Black Friday, con contenidos que permitan a los consumidores conocer los productos y las ofertas. Según Aguillón, esta preparación ayuda a que las marcas lleguen a la jornada con una audiencia que ya reconoce su propuesta, en lugar de competir por primera vez por la atención de los usuarios en medio de la saturación publicitaria.

TikTok se ha convertido en una plataforma de ventas en línea. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

La segunda recomendación es construir mensajes alrededor de las necesidades del consumidor y no concentrarse únicamente en los descuentos. “Más que generar una narrativa de descuento anunciando que participamos en el Black Friday, la idea es plantear una urgencia”, aconseja Aguillón.

En ese sentido, explica que los videos deben comenzar con una situación o necesidad con la que la audiencia pueda identificarse, para después presentar el producto y la promoción. “La narrativa debe exponer al inicio un problema o dolor que genere identificación en la audiencia, para luego introducir el descuento”, detalla. También señala que las piezas gráficas que presentan directamente las ofertas pueden generar conversiones.

La tercera estrategia consiste en combinar formatos. La recomendación es utilizar videos que expliquen las características de los productos o respondan a las necesidades de los consumidores, junto con piezas gráficas que comuniquen la participación de la marca en el Black Friday y las condiciones de las promociones.

El cuarto punto está relacionado con la recompra y la planificación de las campañas posteriores a noviembre. Para los productos de consumo rápido o renovables, Aguillón recomienda orientar la publicidad de diciembre hacia ocasiones como los regalos corporativos, el amigo secreto y la Navidad. En cambio, para los bienes duraderos o de alto valor, propone concentrar los esfuerzos en enero. “Enero registra una fuerte tracción de compra, ya que muchas empresas también entran en periodo de descuentos y liquidaciones”, asegura.

Por último, plantea trabajar con creadores de contenido UGC (contenido generado por usuarios, por sus siglas en inglés), especialmente microinfluenciadores, para ampliar la visibilidad de las marcas. “Podemos contratar a diez creadores de contenido pequeños y pedirles que, dos días antes, empiecen a hablar de nuestra marca y anuncien que vamos a participar en el Black Friday”, señala.

“Es como una bola de nieve: si diez personas están hablando de un tema, la gente lo va a seguir replicando”, agrega.

La importancia de estas estrategias se relaciona con el movimiento comercial de la jornada. Según Credibanco, el Black Friday del año pasado registró transacciones electrónicas por 2,6 billones de pesos en Colombia, correspondientes a más de 15,8 millones de operaciones. En este contexto, TikTok se suma a los canales en los que las empresas buscan llegar a los consumidores durante la temporada de descuentos.