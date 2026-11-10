España pide suspender TikTok en el país por miles de videos y perfiles de abusos de menores

El Gobierno de España solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que suspenda de manera excepcional, cautelar y temporal las operaciones de TikTok en el país, después de que una investigación del medio de verificación Maldita.es documentara la circulación de miles de videos y perfiles relacionados con contenido pedófilo en la plataforma.

La petición fue presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia y se fundamenta en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Esa disposición permite que una autoridad de protección de datos adopte medidas provisionales urgentes dentro de su territorio cuando considere que es necesario intervenir para salvaguardar los derechos y libertades de las personas.

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que la decisión de suspender el servicio no está en manos de su cartera, sino de la autoridad de protección de datos. Sin embargo, fue contundente sobre la gravedad de los hallazgos: “Si de mí hubiese dependido, TikTok habría estado cerrado desde ayer mismo, cuando tuvimos conocimiento de los hechos, y hasta que garantice que se trata de una red segura”.

Logo de TikTok. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Rego también advirtió que la protección de los menores debe estar por encima de los intereses comerciales de las plataformas digitales. “No hay ningún modelo de negocio que en nuestro país pueda estar por encima de los derechos de la infancia y la adolescencia. Ninguno”, afirmó.

El pronunciamiento se produjo después de una reunión urgente entre la ministra y representantes de TikTok, convocada para exigir explicaciones sobre la presencia de ese material. Rego cuestionó que una investigación periodística haya podido identificar los contenidos mientras la plataforma, que dispone de mayores recursos tecnológicos, no habría conseguido detectarlos ni retirarlos.

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“Si un medio de verificación es capaz de encontrar este material, ¿cómo es posible que TikTok, con todos sus recursos, no lo haga? O no quiere verlo o no le interesa verlo”, señaló.

Red social de TikTok en el celular. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La ministra sostuvo que el problema no sería únicamente una falla de moderación, sino que estaría relacionado con el funcionamiento de la plataforma. Según su planteamiento, el algoritmo puede amplificar contenidos delictivos y facilitar conexiones entre potenciales agresores.

Durante el encuentro, el ministerio recordó a TikTok sus obligaciones bajo el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y planteó tres exigencias: retirar el material detectado y colaborar con la Fiscalía, corregir con urgencia las deficiencias de sus sistemas de moderación e intervenir el algoritmo para impedir que continúe difundiendo ese tipo de contenido. “Durante años nos han dicho que la autorregulación funcionaba. Hoy sabemos que no”, afirmó Rego.

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La decisión corresponde ahora a la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá evaluar si existen motivos para adoptar la medida cautelar solicitada.