Postobón destinó más de $60.000 millones a programas ambientales y sociales

Las inversiones empresariales en sostenibilidad continúan ganando peso dentro de las estrategias corporativas en Colombia, especialmente en temas relacionados con agua, cambio climático, economía circular y desarrollo social.

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Durante 2025, Postobón destinó $60.460 millones a programas socioambientales, un aumento de 44 % frente al año anterior, beneficiando a más de 187.000 personas en distintas regiones del país.

La compañía reportó avances en gestión hídrica, reciclaje, movilidad sostenible y reducción de emisiones, en medio de una creciente presión sobre las empresas para fortalecer compromisos ambientales y sociales.

Uno de los resultados más relevantes estuvo relacionado con el agua. Desde 2013, la empresa redujo en 48% el consumo de agua por litro de bebida producido y durante 2025 disminuyó en 3,6% adicional su captación hídrica.

Además, protegió y conservó 35.047 hectáreas de ecosistemas estratégicos en departamentos como Antioquia, Meta, Cauca, Cundinamarca y Santanderes.

En economía circular, la compañía gestionó el aprovechamiento de 175.848 toneladas de materiales reciclables y reincorporó 29% de PET reciclado y 44% de vidrio reciclado en sus envases, superando algunos requerimientos regulatorios nacionales.

También acompañó a 5.806 recicladores y 55 organizaciones de reciclaje en 20 departamentos mediante el programa FARO Postobón.

La empresa renovó además, por tercer año consecutivo, su certificación como compañía carbono neutro y reportó una reducción de 10,7% en emisiones de gases de efecto invernadero frente a 2024.

Parte de la estrategia incluyó la ampliación de infraestructura de energía solar con más de 53.460 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos instalados en plantas de producción.

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En programas sociales, se reportó la entrega de 382 bicicletas para permanencia escolar rural, apoyo a 1.765 familias agricultoras mediante HIT Social y beneficios para más de 22.700 estudiantes a través de programas de actividad física y bienestar.

Los resultados reflejan cómo las compañías del sector consumo empiezan a ampliar inversiones relacionadas con sostenibilidad, economía circular y gestión climática, áreas que ganan cada vez más relevancia dentro de los modelos empresariales y regulatorios en Colombia.