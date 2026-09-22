MinTIC, Alexandra Falla, expuso medida contra las extorsiones por mensajes de texto: “Tenemos que tomar el retrato hoy”

El Gobierno prepara nuevas acciones para dificultar el uso de mensajes de texto en casos de extorsión. La estrategia fue expuesta por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

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La funcionaria explicó que las medidas harán parte de un trabajo conjunto entre el sector de telecomunicaciones y entidades relacionadas con la seguridad y la justicia.

La medida que prepara el Gobierno

Falla señaló que una de las líneas de trabajo estará relacionada con dificultar el envío de mensajes que puedan ser utilizados para cometer este tipo de delitos.

“También otras medidas que dificulten el envío de mensajes de texto a través de los cuales también se están haciendo extorsiones desde las casas”, afirmó la ministra TIC.

De acuerdo con su explicación, la estrategia no dependerá únicamente de esa cartera. La funcionaria mencionó la participación de los operadores y del Ministerio de Justicia, junto con las entidades que están bajo su coordinación.

“Podamos hacer un trabajo conjunto y articulado, operadores, Ministerio de Justicia con todas las entidades a su cargo y, por supuesto, Ministerio TIC”, sostuvo Falla.

Quieren saber si las medidas funcionan

Uno de los puntos centrales de la intervención fue la necesidad de establecer un punto de comparación antes de aplicar las nuevas acciones.

La ministra planteó que las entidades deben conocer con precisión cuál es la situación actual para posteriormente determinar si las medidas adoptadas producen cambios.

“Tenemos que tomar el retrato hoy, la fotografía hoy de lo que está pasando para saber si lo que hacemos todas las entidades CRC, CIC, Ministerio de Justicia con todas sus entidades y MinTIC está dando resultados”, explicó Alexandra Falla.

La ministra actual del Ministerio de las TIC (MinTIC) es Alexandra Falla Zerrate Foto: @Ministerio_TIC

La funcionaria también aseguró que MinTIC entregará información sobre las acciones adelantadas y sus efectos: “Cuente con que vamos a estar enviándole reportes de lo que estamos haciendo y del impacto que esa medida tiene”.

Falla agregó que la medición deberá involucrar a las diferentes entidades participantes, entre ellas la CRC, el Ministerio de Justicia y sus organismos, además del Ministerio TIC.