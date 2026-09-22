Apple presentó el iPhone Duo con nuevas funciones de cámara: así aprovecha la doble pantalla para tomar fotos y grabar videos

El 2026 ha estado marcado por importantes lanzamientos tecnológicos que llegaron con funciones pensadas para ofrecer una experiencia más personalizada. Uno de los sectores que más ha evolucionado es el de los teléfonos inteligentes, que continúan incorporando avances en rendimiento, batería y fotografía.

El importante cambio que tienen el iPhone 18 Pro y Pro Max frente al iPhone 17: muchos usuarios lo pedían

Entre los anuncios más destacados del año estuvo el del pasado 9 de septiembre, cuando Apple presentó el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primer celular plegable de la compañía. Este último llamó especialmente la atención por su diseño y por las nuevas posibilidades que ofrece su sistema de cámaras.

Un sistema fotográfico pensado para el formato plegable

A diferencia de los modelos tradicionales, el iPhone Duo aprovecha sus dos pantallas para incorporar funciones que amplían la forma de tomar fotos y grabar videos. El dispositivo permite capturar imágenes desde nuevos ángulos, mejorar las videollamadas y realizar selfies sin depender del temporizador.

Su cámara principal Fusion de 48 megapíxeles puede tomar fotografías de alta resolución sin el retraso habitual del obturador. Aunque es capaz de registrar imágenes de hasta 48 MP, el teléfono utiliza por defecto un formato de 24 MP para equilibrar la calidad con el tamaño de los archivos y facilitar su almacenamiento y envío.

El formato de doble pantalla permite funciones que no existían en otros iPhone. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Además, el sensor de mayor tamaño, la apertura más rápida y la estabilización óptica por desplazamiento del sensor ayudan a conservar más detalle en escenas con poca luz. El conjunto se complementa con un teleobjetivo óptico de 2x que permite acercar la imagen sin perder calidad.

Funciones impulsadas por inteligencia artificial

La cámara ultra gran angular, también de 48 megapíxeles, amplía el campo de visión y activa el modo macro para fotografiar objetos a corta distancia.

En la parte frontal, la cámara con Center Stage ajusta automáticamente el encuadre para mantener a la persona dentro de la toma, ya sea durante una videollamada o al grabar contenido, incluso cuando el teléfono está desplegado.

También incorpora herramientas exclusivas. Una de ellas es Captura Inteligente, una función basada en IA que analiza la escena en tiempo real para detectar cuándo las personas están listas para la foto y tomarla de forma automática.

Otra novedad es Duo Preview, que muestra una vista previa en la pantalla exterior para que quienes aparecen en la imagen puedan corregir su pose o el encuadre antes de que se capture la foto.

La pantalla exterior permite usar las cámaras traseras como cámara frontal, aprovechando los sensores de 48 MP. Foto: Getty Images

Apple también incluyó Señal para Niños, una función que reproduce animaciones de Snoopy en la pantalla externa para captar la atención de los más pequeños y facilitar las fotografías.

El formato del iPhone Duo permite, además, utilizar las cámaras traseras para obtener selfies de mayor calidad mientras la pantalla exterior funciona como monitor de referencia.

Finalmente, entre sus novedades destaca que el dispositivo puede sostenerse por sí solo sobre una superficie, lo que facilita grabar videos de larga duración o realizar llamadas por FaceTime sin necesidad de un trípode.