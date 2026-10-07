Músico creó miles de canciones con IA y las puso a sonar con bots: terminó condenado por un millonario fraude

Lo que parecía una estrategia para ganar dinero con música terminó convirtiéndose en un millonario fraude contra la industria del ‘streaming’. Michael Smith utilizó canciones creadas con inteligencia artificial, cuentas falsas y programas automatizados para generar reproducciones que nunca fueron realizadas por oyentes reales.

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El esquema le permitió obtener más de 10 millones de dólares en regalías durante varios años. Ahora, un tribunal de Estados Unidos le impuso una pena de 18 meses de prisión, además de dos años de libertad condicional supervisada y el decomiso de más de 8 millones de dólares.

Según Europa Press, la operación comenzó alrededor de 2017 y se extendió hasta 2024. Durante ese periodo, Smith incorporó a las principales plataformas musicales un enorme catálogo de canciones producidas con IA. Sin embargo, el verdadero negocio no estaba en conseguir seguidores o atraer oyentes, sino en fabricar las reproducciones.

Para conseguirlo, el músico recurrió a un software capaz de controlar cuentas automatizadas y reproducir sus canciones de manera repetitiva. En determinado momento llegó a manejar más de 1.000 cuentas de bots de forma simultánea. Estas utilizaban identidades digitales falsas, direcciones de correo electrónico creadas para la operación y tarjetas de crédito obtenidas fraudulentamente.

Alusión de música creada con inteligencia artificial. Foto: Getty Images/iStockphoto

La estrategia también buscaba pasar desapercibida. En lugar de concentrar millones de reproducciones en unas cuantas canciones, el hombre distribuyó la actividad entre miles de temas. De esta manera, intentaba evitar que las plataformas detectaran comportamientos que pudieran considerarse anormales y activaran sus mecanismos contra el fraude.

El dinero provenía de un sistema en el que las plataformas distribuyen las regalías generadas por las reproducciones entre los diferentes titulares de derechos. Cada escucha aporta una pequeña cantidad al fondo destinado a artistas, compositores y otros participantes de la industria. Al fabricar escuchas, el acusado consiguió apropiarse de una parte de esos recursos mediante actividad que aparentaba ser legítima.

Las cifras muestran hasta qué punto llegó la manipulación. La investigación estableció que las canciones relacionadas con el fraude acumularon 80,9 millones de reproducciones mediante planes familiares de YouTube Music durante 2023.

Micrófono de referencia. Foto: Getty Images

En marzo de este año, Smith se declaró culpable de los cargos relacionados con el esquema.

El caso también evidencia un desafío que ha cobrado mayor relevancia con la expansión de la inteligencia artificial: la posibilidad de producir música a gran escala y combinarla con sistemas automatizados para explotar los mecanismos de pago de las plataformas digitales.

La industria, de hecho, está reforzando sus controles para hacer frente a este tipo de prácticas. La reciente iniciativa de integridad de la retransmisión (SII) contempla medidas para mejorar la identificación de usuarios y titulares de derechos, detectar comportamientos fraudulentos y facilitar el intercambio de información entre plataformas.