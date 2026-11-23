La Gobernación del Meta sufrió un atentado terrorista en la noche de este lunes, 23 de noviembre. Un carrobomba estalló contra la sede de dicha oficina estatal.

Estalla carro bomba contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio; hay varios edificios afectados

Inevitablemente, el terror se apoderó de los llaneros que sufrieron este atentado terrorista. Preliminarmente, fuentes confirmaron a SEMANA que a las 11:00 de la noche se han confirmado 11 ciudadanos heridos tras el atentado.

Rápidamente, videos en redes sociales evidenciaron la conmoción que este hecho generó en la ciudad. Algunos ciudadanos cerraron sus negocios, mientras que otros corrían para resguardarse en medio del caos y la zozobra que provocó este desafortunado hecho.

Un ciudadano que permanecía en uno de los edificios impactados mostró a través de un video cómo los vidrios fueron rotos y los muebles quedaron completamente destrozados. “Acabaron con todo”, relataba el hombre que le pedía a sus conocidos que no fueran hacia el sector, temiendo un segundo ataque.

La sede de la Gobernación está ubicada en los alrededores de la Plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio. Este sector está rodeado de locales comerciales y edificios residenciales que también resultaron afectados por la explosión.

Fuentes confirmaron a SEMANA que, en el momento de la explosión, permanecían guardas de seguridad en las instalaciones. Por el momento, no se tiene información sobre otros colaboradores que estuvieran en el lugar.

Sobre el atentado, el presidente De La Espriella respondió: “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”.

Atentado terrorista en el corazón de Villavicencio: se habla de seis personas heridas

Además, les dejó claro que “en este Gobierno no habrá diálogo con el terrorismo” y les advirtió que “cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado”.

Por el momento, no se ha confirmado quiénes fueron los artífices de este atentado terrorista; sin embargo, el Ejército confirmó que en este sector del país solamente hacen presencia las disidencias de Iván Mordisco.

La gobernadora Rafaela Cortés encabezará un consejo de seguridad extraordinario a raíz de este fatal atentado.

Cortés ya se pronunció sobre este ataque: “Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia. No puede haber impunidad. Como gobernadora, actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”.

Aseguró que su “prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar”.

Finalmente, concluyó: “Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA su respuesta inmediata y el respaldo del Gobierno Nacional. Estamos coordinando con los organismos de socorro, @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol la atención de la emergencia y el esclarecimiento de los hechos”.