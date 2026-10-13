SEMANA conoció que la capitana Kelly Lozano, ex edecan de Verónica Alcocer, dice estar dispuesta a atender el llamado de la justicia.

En el documento de ocho páginas, a través de su defensa, la oficial indica: “Está dispuesta a atender cualquier llamado de la administración de justicia, en todas las oportunidades en que se le requiera, con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos para que las autoridades competentes adopten las determinaciones que en derecho correspondan”.

Así mismo, la defensa de la capitana Lozano indica que tomará acciones penales contra Eva Ferrer, por las declaraciones en las cuales reveló supuestas conductas ilegales de la exprimera dama y en las que fue nombrada la capitana Lozano.

“Dentro de la entrevista, la querellada eligió nombrar a mi poderdante con su grado y su cargo; presuntamente vincularla con las supuestas conductas delictivas; y luego, ante una pregunta que le ofrecía una salida neutral, escogió afirmar que era cómplice”, señala el documento.

“Esta secuencia permite inferir, aparentemente, la voluntad y la conciencia de atribuirle a una persona determinada su participación en hechos delictivos concretos”, indica el apoderado de la oficial.

“Así las cosas, la conducta presuntamente desplegada se ubica en el ámbito de la imputación falsa de un delito, con una lesión directa a la honra y al buen nombre de la capitán Daniela Lozano, cuya reputación como oficial depende justamente de la confianza en su rectitud”, manifiesta el documento firmado por el abogado Nicolás Niño, apoderado de la capitana Lozano.

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