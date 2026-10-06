Estados Unidos retiró a más de 70 personas y empresas colombianas de la lista de sanciones de la Ofac. Estos son los nombres

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sanciones a decenas de personas y empresas colombianas que durante años estuvieron señaladas por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos.
Esta decisión abarca alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento contiene 114 registros, debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.
Entre los nombres más relevantes aparece Luis Antonio Hernández Zea, alias el Capitán, un empresario aeronáutico que durante décadas estuvo relacionado por las autoridades estadounidenses con una red de compañías de aviación y turismo. Junto a él fueron retiradas varias empresas asociadas a su estructura, entre ellas Aeroatlántico e Intercontinental de Financiación Aérea.
También figura Ramón Alberto Quintero Sanclemente, conocido con los alias de Don Tomás, Lucas y el Ingeniero, señalado durante años como uno de los principales jefes del cartel del Norte del Valle. Registros judiciales y de prensa muestran que Quintero Sanclemente permaneció activo en procesos judiciales durante años y fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos hasta que finalmente fue extraditado.
Otro nombre destacado es Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, uno de los personajes más notorios del cartel del Norte del Valle. Zuluaga Lindo fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y luego regresó a Colombia. En marzo de 2026, la Procuraduría formuló cargos contra funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades relacionadas con su liberación.
La lista también incluye a empresarios y compañías vinculados históricamente a investigaciones por lavado de activos, entre ellas Grupo Falcón, Taxi Aéreo Antioqueño (TAN), Agroganadera Los Santos, Hostería Llanogrande y Sociedad Superdeportes.
Esta es la lista completa publicada por la Ofac:
HERNÁNDEZ ZEA, Luis Antonio (alias “EL CAPITÁN”); c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA.
“EL CAPITÁN” (alias HERNANDEZ ZEA, Luis Antonio); c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA.
ACCIRENT SA; NIT # 830088969-0 (Colombia) [SDNT].
AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA.; NIT # 800049071-7 (Colombia) [SDNT].
AEROVIAS ATLÁNTICO LTDA. (alias AEROATLANTICO LTDA.); NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].
AEROATLÁNTICO LTDA. (alias AEROVIAS ATLANTICO LTDA.); NIT # 890109958-1 (Colombia) [SDNT].
ASOCIACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL SCS (antes LUIS A. HERNANDEZ ZY CIA. SCS); NIT # 890325040-4 (Colombia) [SDNT].
LUIS A. HERNÁNDEZ ZY CIA. SCS (alias ASOCIACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL SCS); NIT # 890325040-4 (Colombia) [SDNT].
CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. (alias COSUR LTDA.; alias HOTEL PALACE); NIT # 890329758-7 (Colombia) [SDNT].
COSUR LTDA. (alias CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; alias HOTEL PALACE).
HOTEL PALACE (alias CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA.; alias COSUR LTDA.)
DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES SA.
ISLA VERDE SA; NIT # 830067456-4 (Colombia) [SDNT].
INTERCONTINENTAL DE FINANCIACIÓN AÉREA SA (también conocida como INTERFIAR SA); NIT # 800043810-6 (Colombia) [SDNT].
INTERFIAR SA (también conocido como INTERCONTINENTAL DE FINANCIACIÓN AÉREA SA).
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA. (antes CONSTRUCTORA HENA LTDA.
CONSTRUCTORA HENA LTDA. (alias INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA.)
LARGO LEASING LTD. [SDNT].
TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED [SDNT].
VELEZ RENGIFO, Piedad; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN SA; c/o DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES SA; c/o ACCIRENT SA; Fecha de nacimiento: 22 de octubre de 1959; Lugar de nacimiento: Cali, Colombia (individual) [SDNT].
ARCE JARAMILLO, Melba Rosa; c/o AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA.
QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto (alias “DON TOMÁS”; alias “EL INGENIERO”; alias “LUCAS”).
“LUCAS” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “DON TOMÁS”; alias “EL INGENIERO”).
“EL INGENIERO” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “DON TOMAS”; alias “LUCAS”).
“DON TOMÁS” (alias QUINTERO SANCLEMENTE, Ramón Alberto; alias “EL INGENIERO”; alias “LUCAS”).
CANO CORREA, Jhon Eidelber (alias CANO, Jhonny; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro; alias “FLECHAS”).
CANO, Jhonny (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro; alias “FLECHAS”); fecha de nacimiento el 13 de diciembre de 1963; lugar de nacimiento El Águila, Valle, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
“FLECHAS” (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CANO, Jhonny; alias CARDONA RIBILLAS, Alejandro); fecha de nacimiento el 13 de diciembre de 1963; lugar de nacimiento El Águila, Valle, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
CARDONA RIBILLAS, Alejandro (alias CANO CORREA, Jhon Eidelber; alias CANO, Jhonny; alias “FLECHAS”).
CANO AGUDELO S EN C; NIT # 821002095-7 (Colombia) [SDNT].
ZULUAGA LINDO, Francisco Javier (alias GALINDO, Gabriel; alias “GORDO LINDO”).
GALINDO, Gabriel (alias ZULUAGA LINDO, Francisco Javier; alias “GORDO LINDO”).
“GORDO LINDO” (alias GALINDO, Gabriel; alias ZULUAGA LINDO, Francisco Javier).
SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA.; NIT # 8009712337 (Colombia) [SDNT].
LÓPEZ OSPINA, Carlos Antonio; c/o AGROESPINAL SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o GRUPO FALCON SA; fecha de nacimiento 6 de marzo de 1926; alt. fecha de nacimiento 3 de junio de 1926 (individual) [SDNT].
JACOME DEL VALLE, Omar Alfredo (alias “EL PIOLO”); c/o CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCON SA DE CV; fecha de nacimiento el 24 de octubre de 1958; lugar de nacimiento México (individual) [SDNT].
“EL PIOLO” (alias JACOME DEL VALLE, Omar Alfredo); c/o CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCON SA DE CV; fecha de nacimiento el 24 de octubre de 1958; lugar de nacimiento México (individual) [SDNT].
VASQUEZ VALENCIA, Natalia Andrea; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO SA; fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1974; lugar de nacimiento Medellín, Colombia (individual) [SDNT].
SUAZA BARCO, María del Carmen (alias SUAZA BARCO, Carmen); c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCON SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; fecha de nacimiento 6 de mayo de 1921; lugar de nacimiento Andes, Antioquia, Colombia (individual) [SDNT].
SUAZA BARCO, Carmen (alias SUAZA BARCO, María del Carmen); c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o CONSTRUCTORA GUADALEST SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCON SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; fecha de nacimiento 6 de mayo de 1921; lugar de nacimiento Andes, Antioquia, Colombia (individual) [SDNT].
SANCHEZ RIVERA, Doris Patricia; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO SA; fecha de nacimiento el 27 de octubre de 1966 (individual) [SDNT].
PÉREZ MONTERO, María Marcela del Pilar; c/o AERONÁUTICA CÓNDOR DE PANAMÁ, SA; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA.
ARTELL, Julio Cesar Jassan Estuardo (alias SÁNCHEZ MARTELL, Julio Cesar).
SANCHEZ MARTELL, Julio Cesar (alias SANCHEZ MARTELL, Julio Cesar Jassan Estuardo); c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, SA; c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, SA; c/o GRUPO GUADALEST SA DE CV; fecha de nacimiento el 16 de septiembre de 1966 (individual) [SDNT].
MUNERA VELASQUEZ, Martha Marina; c/o GRUPO FALCON SA; c/o LLANOTOUR LTDA.; fecha de nacimiento el 9 de junio de 1952 (individual) [SDNT].
MEJÍA ARTEAGA, Nora; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o FRANZUL SA; c/o GRUPO FALCON SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o LLANOTOUR LTDA.; fecha de nacimiento 8 de marzo de 1946; Lugar de nacimiento Medellín, Colombia (individual) [SDNT].
HERNÁNDEZ MEJÍA, Jorge Alberto; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA.
DURAN PORRAS, Gloria Amparo; c/o FRANZUL SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; fecha de nacimiento el 11 de febrero de 1968; alt. fecha de nacimiento el 2 de noviembre de 1968 (individual) [SDNT].
BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; alias VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).
AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio (alias AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; alias BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).
AGUILAR VELEZ, Luis Antonio (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJAN, Diego Rodrigo; alias “EL ARQUITECTO”).
VEGA LUJAN, Diego Rodrigo (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; alias BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias “EL ARQUITECTO”).
“EL ARQUITECTO” (alias AGUILAR DEL BOSQUE, Mauricio; alias AGUILAR VELEZ, Luis Antonio; alias BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio; alias VEGA LUJAN, Diego Rodrigo).
CONSULTORÍA EN CAMBIOS FALCON SA DE CV; RFC CCF-020819-183 (México) [SDNT].
HIERROS DE JERUSALÉN SA; NIT # 830513468-6 (Colombia) [SDNT].
TAXI AÉREO ANTIOQUEÑO S.A. (alias TAN SA); NIT # 811041365-0 (Colombia) [SDNT].
TAN SA (alias TAXI AEREO ANTIOQUENO SA); NIT # 811041365-0 (Colombia) [SDNT].
LLANOTOUR LTDA. (alias HOSTERÍA LLANOGRANDE); NIT # 890941440-4 (Colombia) [SDNT].
HOSTERÍA LLANOGRANDE (alias LLANOTOUR LTDA.); NIT # 890941440-4 (Colombia) [SDNT].
AGROGANADERA LOS SANTOS SA; NIT # 800215934-1 (Colombia) [SDNT].
AGROESPINAL SA; NIT # 800256233-0 (Colombia) [SDNT].
AERONAUTICA CONDOR SA DE CV (alias AEROCONDOR SA DE CV); RFC ACO-031113-MB8 (México) [SDNT].
AEROCONDOR SA DE CV (alias AERONAUTICA CONDOR SA DE CV); RFC ACO-031113-MB8 (México) [SDNT].
AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, SA; RUC # 581123-1-448204-93 (Panamá) [SDNT].
GRUPO FALCON DE PANAMA, SA; RUC # 556350-1-444254-07 (Panamá) [SDNT].
GRUPO FALCON SA; NIT # 800214711-1 (Colombia) [SDNT].
GRUPO GUADALEST SA DE CV; RFC GGU040603B20 (México) [SDNT].
FRANZUL SA; NIT # 811044587-2 (Colombia) [SDNT].
CONSTRUCTORA GUADALEST SA; NIT # 800147514-8 (Colombia) [SDNT].
ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; NIT # 800213156-7 (Colombia) [SDNT].
KADDOURA, Ali Ahmad, Colombia; fecha de nacimiento el 11 de julio de 1964; nacionalidad Líbano (individual) [SDNT].
HENAO JARAMILLO, Mario Alberto, Colombia; Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1966 (individual) [SDNT].
ABDUL RAHIM, Ali Mohamad, Colombia; fecha de nacimiento el 16 de septiembre de 1968; nacionalidad Líbano; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
ALVARADO, Imad Abdul Rahim, Líbano; fecha de nacimiento el 26 de enero de 1970; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
DIB EL MALT, Abdul Naser, Colombia; fecha de nacimiento el 20 de agosto de 1967; nacionalidad Líbano; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
MADRID FRANCO, Cecilia, Colombia; fecha de nacimiento el 31 de marzo de 1962; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
CANAS PULIDO, Ramón Alberto, Colombia; Fecha de nacimiento: 2 de agosto de 1981; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
GONZÁLEZ HOYOS, Carlos Enrique, Colombia; fecha de nacimiento el 13 de julio de 1968; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
VARELA BUSTOS, Fernando, Colombia; fecha de nacimiento el 2 de febrero de 1959; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
HARB, Chekri Mahmoud (alias “SHEKRY HARB”); c/o VARIEDADES HARB SPORT; c/o COMERCIAL JINAN SA; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1; fecha de nacimiento el 25 de agosto de 1961; lugar de nacimiento Líbano; nacionalidad Líbano; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
“SHEKRY HARB” (alias HARB, Chekri Mahmoud); c/o VARIEDADES HARB SPORT; c/o COMERCIAL JINAN SA; c/o ALMACEN FUTURO NO. 1; fecha de nacimiento el 25 de agosto de 1961; lugar de nacimiento Líbano; nacionalidad Líbano; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
ACOSTA SERNA, Robinson Duván; fecha de nacimiento el 26 de abril de 1977; lugar de nacimiento Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
ACOSTA SERNA, Óscar Alonso; Colombia; fecha de nacimiento el 15 de agosto de 1971; lugar de nacimiento Argelia, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
RINCON ORDONEZ, Jorge Enrique, Bogotá, Colombia; fecha de nacimiento el 9 de diciembre de 1957; lugar de nacimiento Armenia; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
FLOREZ UPEGUI, Francisco Antonio (alias “DON PACHO”); c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.; c/o CANALES VENECIA LTDA.; fecha de nacimiento el 10 de mayo de 1950; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
“DON PACHO” (alias FLOREZ UPEGUI, Francisco Antonio); c/o FLOREZ HERMANOS LTDA.; c/o CANALES VENECIA LTDA.; fecha de nacimiento el 10 de mayo de 1950; nacionalidad Colombia; ciudadana colombiana (individual) [SDNT].
VARIEDADES HARB SPORT; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].
ALMACÉN FUTURO NO. 1; NIT # 6070026706 (Colombia) [SDNT].
COMERCIAL JINAN SA; NIT # 4151952-3 (Guatemala) [SDNT].
CANALES VENECIA LTDA. (alias CANALVE LTDA.); NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].
CANALVE LTDA. (alias CANALES VENECIA LTDA.); NIT # 8110469899 (Colombia) [SDNT].
FLOREZ HERMANOS LTDA. (alias HOSTERIA LAS DOS PALMAS); NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].
HOSTERÍA LAS DOS PALMAS (alias FLOREZ HERMANOS LTDA.); NIT # 8000902368 (Colombia) [SDNT].
TASCON ROJAS, Servio Tulio; c/o UNIVISA SA; Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1938; alt. fecha de nacimiento el 11 de febrero de 1938 (individual) [SDNT].
SAAVEDRA ARCE, Rodrigo Eugenio; Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1942 (individual) [SDNT] (Vinculado a: BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.; Vinculado a: SAAVEDRA Y CIA. S. EN C.).
GUTIERREZ AGUIRRE, Duffay (alias “EL GORDO DUFFAY”), Bogotá, Colombia; fecha de nacimiento el 16 de septiembre de 1968; Lugar de nacimiento: Buga, Valle, Colombia; Matrícula Mercantil No 01302280 (Colombia) (individual) [SDNT].
“EL GORDO DUFFAY” (alias GUTIERREZ AGUIRRE, Duffay), Bogotá, Colombia.
CIFUENTES VARGAS, Yanet (alias “LA PECOSA”);
“LA PECOSA” (alias CIFUENTES VARGAS, Yanet); Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1963; lugar de nacimiento: Buga, Valle, Colombia (individual) [SDNT].
CIFUENTES VARGAS, Orlando (alias “EL CHUTE”); c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES UE.
“EL CHUTE” (alias CIFUENTES VARGAS, Orlando); c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES UE; fecha de nacimiento el 10 de junio de 1965 (individual) [SDNT].
UNIVISA SA; NIT # 805011494-2 (Colombia) [SDNT].
SERVIAGRICOLA CIFUENTES UE; NIT # 805025920-1 (Colombia) [SDNT].
SAAVEDRA Y CIA. S. EN C.; NIT # 890332983-9 (Colombia) [SDNT].
RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE; Matrícula Mercantil No 387183-1 (Colombia) [SDNT].
BOSQUE DE SANTA TERESITA LTDA.; NIT # 800117606-9 (Colombia) [SDNT].
ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPAÑOLA LTDA. (alias “ALICANTE”); NIT # 900229820-2 (Colombia) [SDNT].
“ALICANTE” (alias ALIMENTOS CARNICOS DE TRADICION ESPAÑOLA LTDA.); NIT # 900229820-2 (Colombia) [SDNT].
RAMÍREZ DUQUE, Carlos Manuel; c/o AGROESPINAL SA; c/o AGROGANADERA LOS SANTOS SA; c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. SA; c/o GRUPO FALCON SA; c/o HIERROS DE JERUSALÉN SA; c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO SA; fecha de nacimiento el 14 de diciembre de 1947 (individual) [SDNT].
CASTRO JARAMILLO, Mónica María; fecha de nacimiento el 27 de octubre de 1971 (individual) [SDNT] (Vinculado a: COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA).
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Andre; c/o AERONAUTICA CONDOR SA DE CV; c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON SA DE CV; fecha de nacimiento el 26 de agosto de 1971; lugar de nacimiento Distrito Federal, México (individual) [SDNT].
MASA FÁCIL, SA DE CV, México, Distrito Federal, México.
COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA (alias GANARECA SA); NIT # 811035501-1 (Colombia) [SDNT].
GANARECA SA (alias COMERCIALIZADORA DE GANADO Y RENTAS DE CAPITAL SA).