Abelardo De La Espriella citó reunión urgente para meterle el acelerador a estrategia antidrogas con EE. UU.

En la Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión de alto nivel, la cual fue convocada de manera urgente por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para fortalecer la lucha contra las drogas en el marco de la cooperación con Estados Unidos.

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Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones tuvieron un relanzamiento, luego de la visita que realizó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la sede alterna del Gobierno en Barranquilla, donde sostuvo una reunión con De La Espriella.

Frente al encuentro clave de este miércoles, 7 de octubre, el jefe de Estado publicó en sus redes sociales: “Colombia y Estados Unidos deben avanzar con una estrategia antidrogas basada en resultados”.

“Estamos definiendo objetivos e indicadores claros que permitan medir el impacto real de nuestra cooperación y fortalecer la lucha contra las estructuras del narcotráfico”, recalcó el mandatario colombiano.

Uno de los objetivos a corto plazo del actual Gobierno nacional es lograr que el Departamento de Estado de EE. UU. le vuelva a dar la certificación a Colombia en la lucha antidrogas, la cual perdió en la administración de Gustavo Petro, por no cumplir con las metas de erradicación de cultivos ilícitos.

Ante esa medida, el Gobierno Trump dejó una nota positiva sobre la llegada al poder de De La Espriella.

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“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De La Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, expresó la nota.