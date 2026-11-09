“¿Hasta cuándo aguantaré?”: el nuevo mensaje de Gustavo Petro en medio de la polémica por los videos con Deicy Jiménez

El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia alrededor de unos videos que han circulado públicamente y que, según afirmó, han servido para construir una narrativa periodística que lleva dos semanas en discusión. A través de un mensaje, el exmandatario cuestionó que no se haya establecido con claridad la fecha en la que fueron grabadas las imágenes.

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“Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: ¿y esos videos sin voz de qué año son?”, escribió Petro, quien sostuvo que conocer ese dato podría cambiar la interpretación que se ha hecho de las grabaciones.

En su publicación, el expresidente fue más allá y aseguró que la fecha de los registros podría, incluso, afectar el desarrollo de un proceso judicial relacionado con el caso. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, manifestó.

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El expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que denunció que el exmandatario pedía sexo por contratos Foto: SEMANA

Petro también se pronunció sobre los besos, a propósito de la polémica que, según su interpretación, han surgido alrededor de esta situación que lo relaciona con Deicy Jiménez.

“Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general. Besos a la humanidad y a la vida”, expresó.

Nuevo video entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

El pronunciamiento del expresidente terminó con una pregunta con la que demostró su inconformidad e, incluso, para muchos, puedo tratarse de una estrategia para victimizarse: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

Con estas declaraciones, el exmandatario volvió a cuestionar el tratamiento mediático de las grabaciones y puso sobre la mesa la discusión sobre su antigüedad, un elemento que considera determinante para establecer el contexto de las imágenes.