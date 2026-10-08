Petro se metió en pelea entre Germán Rodríguez y su exministro Guillermo Jaramillo: “Se le olvida”

En las últimas horas, en medio de una ceremonia de ascensos de la Policía en el Congreso, el senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez le recriminó su presencia al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

Senador Germán Rodríguez recriminó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo en ceremonia a policías en el Congreso

“Usted no tiene que estar aquí”, le reclamó Rodríguez a Jaramillo, mientras que el exfuncionario le contestó que a él lo habían invitado.

“Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, también le dijo el congresista.

El senador Germán Rodríguez le reclamó al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante una ceremonia de ascensos en el Congreso: “Usted lastimó a las Fuerzas Militares”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GgoZwch9l1 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026

Pasaron pocos minutos y Jaramillo se puso de pie y se marchó del recinto. Después, a través de un mensaje en X, recalcó que él no salió corriendo.

Así mismo, cuestionó a Rodríguez por su reclamo:

“El Gobierno del presidente @petrogustavo no “lastimó” a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados. Y no, senador: no “salí corriendo”.

“Permanecí durante gran parte de la ceremonia, a la que fui invitado, y me retiré porque tenía una reunión previamente programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, precisamente para avanzar en la documentación de actos intimidatorios y hostigamientos contra integrantes del Gabinete por la Vida, que serán puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, le dijo Jaramillo en parte de su extenso mensaje en X.

Guillermo Alfonso Jaramillo habló del episodio que vivió en el Congreso: “No salí corriendo”

Petro se metió en la pelea

Tras lo anterior, el expresidente Gustavo Petro se metió en la pelea del senador Rodríguez y su exministro Jaramillo:

“De extrema grosería la actitud del senador que increpa a Guillermo Alfonso Jaramillo en un acto de ascenso a la Policía al que ha sido invitado. Se le olvida que es el gobierno al que perteneció Guillermo Alfonso quien llevó a la Policía a tener los mejores resultados en calificaciones de la población por convertirla en una entidad muy alejada de la violación de derechos y libertades de la ciudadanía.

“Es en ese gobierno donde logramos que 17.000 patrulleros de la Policia pasaran de patrulleros a subintendentes, que mejoraran los sueldos de los patrulleros, que sacara a los oficiales vinculados a alias Pitufo de la institución. Al patrullero le subí los sueldos para que resistiera mejor los intentos de soborno de la olla del barrio y la banda delincuencial”, aseguró en X, esta mañana de jueves, 8 de octubre.

El expresidente también defendió lo hecho por su exministro durante su mandato:

“Guillermo Alfonso buscó mejorar los servicios de salud a la Policía y su familia, ayudó a construir el hospital del sur en Bogotá, hoy Abelardo le entrega de nuevo las medicinas de la Policía al clan Char. Somos nosotros los que demostramos que se podía hacer descender los delitos de mayor incidencia dentro de la ciudadanía de manera sustancial. Bajamos radicalmente los porcentajes de hurtos y violencia intrafamiliar, los delitos mas extendidos en número gracias a que redujimos la pobreza y el hambre subiendo también de manera sustancial el salario mínimo vital”.