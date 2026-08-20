Una nueva denuncia se conoció en el sector salud. El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, reveló que funcionarios del Hospital San Juan de Dios han continuado firmando contratos de prestación de servicios aún cuando ya finalizó el anterior gobierno.

Ministra de Salud, Ana María Vesga, asegura que el barco hospital Benkos Biohó “no tenía cómo operar”

“Ojo, ministra Ana María Vesga. Los enchufados que dejó Guillermo Alfonso Jaramillo en el Hospital San Juan de Dios —que sigue sin atender pacientes— han estado firmando OPS después del 7 de agosto. Los beneficiarios vienen de EPS intervenidas, el Ministerio de Salud de Jaramillo y del Fomag. ¡Descarados!“, dijo el congresista.

Una de las funcionarias mencionadas, según la hoja de vida compartida por el senador, logró un contrato por 58.864.730 pesos por cuatro meses y quince días, establecido en pagos por 13.081.051 pesos y uno por 6.540.526 pesos.

Según el mismo documento, ella venía del Fomag, cargo en el que estuvo en el 2024, mientras que en el 2025 hizo parte de la Nueva EPS como gerente de gestión de servicios, intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.

En otro caso revelado por el senador, el contratista devengará 47.207.178 pesos, que también será por cuatro meses y quince días, desembolsados en cuatro pagos de 10.490.484 pesos.

Según su hoja de vida, el funcionario había trabajado en Famisanar en 2017, otra EPS intervenida. También estuvo en la Nueva EPS en el 2024.

Un tercer contrato firmado por el mismo tiempo que los dos anteriores fue por 48.624.678 pesos, establecido en cuatro pagos por 14.183.397 pesos y un pago de 7.091.699 pesos. En ese caso también había pasado por Famisanar como gerente técnico.

El senador alertó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, de estos hechos. Foto: SEMANA

Y un contrato adicional fue por ese mismo periodo de tiempo por 47.050.371 pesos, por lo que se establecieron cuatro pagos por 10.455.639 pesos. Ese funcionario estuvo en el Ministerio de Salud durante el 2025 y el 2026 en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo.

El senador ha puesto la lupa sobre las decisiones del exministro. De otro lado, criticó que no haya estado disponible el buque hospital Benkos Biohó para atender la emergencia en el Pacífico tras el terremoto.

“¡Qué irresponsabilidad! Guillermo Alfonso Jaramillo entregó la administración del buque hospital Benkos Biohó a hospital intervenido desde hace 4 años y que no le estaba pagando a sus trabajadores. Lo mismo ocurre en Leticia, donde la esposa de Jaramillo sacó a la interventora por advertirlo”, afirmó Forero.

Asimismo, ha dicho que la intervención de la Nueva EPS “fue un desastre” y que el remedio terminó siendo “peor que la enfermedad”. “Las tutelas se duplicaron y se desbordaron los desacatos. Ahora el reto que tenemos con el presidente Abelardo De La Espriella es construir sobre lo destruido”, dijo.