Daniel Briceño le pide a Iván Cepeda dar ejemplo y donar su prima especial como congresista: “Sea coherente”

Daniel Briceño, representante a la Cámara, le hizo un llamado al senador Iván Cepeda después de la réplica que dio junto a Gustavo Petro por la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella sobre la atención de la emergencia generada por el terremoto.

Pacto Histórico hace la réplica a la alocución de Abelardo De La Espriella

Entre otras cosas, el líder de la oposición le pidió al Consejo de Estado dejar vigente la derogatoria de la prima especial de servicios que tienen los congresistas por un valor de $ 18 millones de pesos.

Esta prima, en su momento, fue eliminada por medio de un decreto que firmó el expresidente Gustavo Petro, una situación que causó un gran debate. Cepeda solicitó que estos recursos sean destinados a la atención de los afectados por el terremoto.

Ante esto, el militante del Centro Democrático utilizó su cuenta de X para hacerle un llamado al integrante del Pacto Histórico y recordarle que él, pese a que tiene derecho a recibir este dinero, lo destinará para ayudar.

“Usted le pide al Consejo de Estado derogar la prima especial de los congresistas. Yo, al final de este mes, comenzaré a donarla durante los cuatro años”, manifestó.

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En la misma publicación, el representante le preguntó de manera directa a Cepeda si estaría de acuerdo con actuar como él y entregar la prima para donaciones.

“¿Por qué no da ejemplo y comienza a donarla, en vez de disfrutar de algo con lo que, supuestamente, no está de acuerdo?”, cuestionó.

Briceño cerró diciendo: “Sea coherente”.

Iván Cepeda y Gustavo Petro son líderes del Pacto Histórico. Foto: Fragmento de video publicado por Iván Cepeda en YouTube.

Hasta el momento, Cepeda no le ha contestado al excabildante de Bogotá, aunque en su cuenta de X volvió a hacerle un llamado a De La Espriella y a las autoridades para que se derogue esta prima y todo ese dinero sea destinado a la atención del desastre.

Por ahora, no hay ninguna respuesta del Gobierno ante esta propuesta, que ha generado debate en el país.