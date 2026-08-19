Pacto Histórico hace la réplica a la alocución de Abelardo De La Espriella

Iván Cepeda y Gustavo Petro, las cabezas visibles del Pacto Histórico, hicieron la réplica a la alocución que emitió el presidente Abelardo de la Espriella sobre la atención de la emergencia generada por el terremoto.

Cepeda fue el primero en hablar y comenzó por abordar el estado de emergencia económica, que, según aseguró, no puede deteriorar los derechos de las poblaciones más vulnerables. También advirtió que el país debe estar preparado para una segunda emergencia en las próximas semanas.

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“Advertimos que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia, la sequía que ya comienza a manifestarse en incendios forestales y que puede agravarse con el fenómeno de El Niño. No podemos permitir que el país sea sorprendido por la conjunción de estas dos tragedias. Es indispensable actuar desde ahora con prevención, coordinación y responsabilidad, y con un plan nacional de carácter integral”, comentó el excandidato presidencial.

De igual manera, hizo un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella: “Llamamos a no descuidar la obligación estatal de garantizar a las personas damnificadas techo, alimentación, agua potable, atención médica y condiciones dignas de existencia. Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad mientras se reconstruye su vida”.

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Finalmente, le pidió al Consejo de Estado que, cuanto antes, mantenga vigente la derogatoria de la prima especial de servicios por 18 millones de pesos para los congresistas, que había eliminado por decreto Petro: “También solicitamos al actual Gobierno que destine exclusivamente esos recursos a la atención de las poblaciones víctimas del terremoto”.

Por su parte, Petro reprochó las medidas del presidente De La Espriella y criticó los aportes del sector privado a la reconstrucción de las regiones. En uno de los apartados comentó: “La primera obligación de un Estado, de una sociedad, es la vida. Las cien primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante convirtió esas horas en un desastre, un desastre mayor del que había”.