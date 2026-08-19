¿Se puede frenar el viaje de Petro al exterior? Así respondió Honorio Henríquez, presidente del Congreso

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, se refirió a la petición que llegó a su escritorio en las últimas horas: evitar que Gustavo Petro salga del país por las eventuales responsabilidades que tendría su gobierno en la muerte y la divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, el menor de edad que perdió la vida por falta de un medicamento y cuya historia conmocionó a Colombia.

Petro le envió una petición al Congreso para que avalara su viaje al exterior y la plenaria la aceptó sin reparos. La ley establece que un exmandatario deberá recibir autorización de ese cuerpo legislativo para abandonar el país durante el año siguiente a la terminación del mandato. Recientemente, a ningún exjefe de Estado se le ha negado la solicitud y Petro, a pesar de las críticas, no fue la excepción.

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Con ocasión de la autorización, la familia de Kevin Acosta envió una carta a la mesa directiva del Senado para que se revocara la determinación. No obstante, la solicitud no podría prosperar y sería objeto de un estudio jurídico por parte de la Secretaría de esa corporación. Así lo informó Honorio Henríquez, presidente del Senado.

“Esa solicitud llegó extemporánea, llegó después de la decisión. Yo no puedo tomar una decisión en ese sentido. La toma el pleno del Congreso de la República, del Senado, particularmente, y es lo que hoy hay. El transcurso de investigaciones y temas formales les corresponde a las autoridades competentes”, comentó el congresista.

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Ante la posibilidad de que se anule la medida y esto afecte al líder del Pacto Histórico, el senador del Centro Democrático dijo: “Yo no creo. Eso ya es una decisión tomada y habría que estudiarlo jurídicamente. Yo no puedo decirlo en este momento”.

Si la medida se vuelve a discutir en el Senado, no habría suficientes votos para rechazar el viaje de Gustavo Petro, como lo desean la familia y la defensa del niño Kevin Acosta. Su caso llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por solicitud de la Fiscalía, para evaluar las posibles responsabilidades del exmandatario.