Gustavo Petro revela detalles de su viaje al exterior y reprocha la inclusión en la lista Clinton

El Senado de la República autorizó al expresidente Gustavo Petro salir de Colombia durante un año, pues la ley indica que los exmandatarios deberán solicitar permiso para abandonar la nación en el margen de los doce meses posteriores a la terminación de su mandato. Él se refirió a la decisión y entregó detalles de su viaje.

Petro le detalló a la mesa directiva de la corporación: “Permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”.

Con 73 votos a favor y once en contra, los congresistas le dieron el visto bueno a la petición de Gustavo Petro. Incluso, el partido Centro Democrático, que le hizo oposición al exmandatario de izquierda durante cuatro años, avaló la petición en medio de críticas de algunos militantes.

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Petro habló de su viaje al exterior

Gustavo Petro aclaró que la solicitud que envió al Senado no implica que abandonará Colombia por doce meses: “Yo no he pedido salir del país por un año. Mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, ¿por qué habría de dejarlo?”, escribió en su cuenta de X en la noche de este 12 de agosto.

A renglón seguido, el exmandatario profundizó en la petición que le hizo al Congreso y enumeró uno de sus grandes problemas, la inclusión en la lista Clinton: “He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el Senado. Eso es muy diferente. Pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los EE. UU”.

Como se recordará, la administración de Donald Trump ingresó a esa lista a Gustavo Petro, a la ex primera dama, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al exministro del Interior, Armando Benedetti, por sospechar de que tendrían nexos con la financiación del narcotráfico. Esa medida ha traído múltiples líos para los protagonistas.

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“No estoy enfermo”

En la misma comunicación, Petro le salió al paso a las críticas que ha recibido por anunciar su viaje al exterior y aclaró que no tiene problemas de salud: “En cualquier lugar puedo enseñar cosas que aprendí, pero eso no significa abandonar a Colombia. No estoy enfermo y aún tengo capacidad de hacer nuevas cosas y proponer, y es mi derecho”.

El exmandatario, que podría tomar el liderazgo del partido Pacto Histórico para organizar la próxima contienda electoral, reiteró que no tiene problemas con la justicia, aunque algunos sectores han sugerido que se quiere “volar” para no responder por los múltiples interrogantes que dejó su paso por la Casa de Nariño.

Él dijo que la sanción que le impuso Estados Unidos es abusiva y mencionó sus inconvenientes: “Los bancos colombianos no son personas jurídicas de los EE. UU. y no tienen ningún derecho, ya lo dijo la Corte Constitucional, a impedir mi vida financiera. Y si tengo que repetir la sentencia de la Corte Constitucional, vuelvo a hacerlo”.