El expresidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente El libro de la verdad, documento que fue presentado por el equipo de “empalme anticorrupción” del presidente Abelardo De La Espriella, en el que se detallan varios hechos de presunta corrupción del anterior gobierno.

El “engaño” de la reforma agraria de Petro, según ‘El libro de la verdad’: entregaron tierras sin título y apenas el 7 % de la meta con registro pleno

“El libro de la mentira de Abelardo tiene 82, 48 falacias, 14 exageraciones y 21 acusaciones sin verdad probatoria. Colombia ha caído en el gobierno de la mentira, que no es más que el gobierno del fascismo”, afirmó el exmandatario.

Petro se refiere a los 82 casos que fueron presentados por el equipo de De La Espriella, que hacen denuncias de contratos y otros hechos que generan preocupación en cada uno de los sectores del Gobierno. El exmandatario no detalla cuáles serían esas “falencias, exageraciones y acusaciones” que considera que no tienen fundamento.

El expresidente ya había enviado un mensaje en el que les había solicitado a sus ministros responder a cada uno de los puntos. “No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito. Cada ministro y ministra debe responder de inmediato a cada punto. En donde haya algún delito, su merecido es la pena. Pero, como pasó en Antioquia, el famoso libro blanco terminó sin acusados”, aseguró Petro.

El presidente entregó el documento a la justicia y a los entes de control. Foto: Ovidio González – Presidencia de la República

Una de las defensas que hizo el anterior gobierno sobre las denuncias plasmadas en ese libro está relacionada con la reforma agraria y la entrega de tierras. Desde el “empalme anticorrupción” se encontró que se habrían proporcionado terrenos sin titulación y que solo se habría cumplido el 7 % de la meta establecida.

Según se detalló, a través del Fondo de Tierras, se habrían entregado 351.463 hectáreas, pero solo 98.148 contaban con un registro pleno ante Instrumentos Públicos, lo que constituye el 7 % de la meta planteada por la administración saliente.

“La ‘grave denuncia’ del libro de la verdad de Abelardo sobre el Convenio ANT-SAE del billón de pesos es tan refrito, que ya fue investigado y auditado por una denuncia similar dicho convenio. Resultado: 0 hallazgos penales, 0 hallazgos fiscales, ni un peso perdido”, contestó el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

El documento fue entregado por el presidente De La Espriella al procurador general, Gregorio Eljach; a la fiscala general, Luz Adriana Camargo; y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, para que actúen dentro de sus competencias según lo denunciado.