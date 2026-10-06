María Clara Posada le responde a Timochenko: “Los de su calaña no me asustan”

Una de las que más ha insistido en cuestionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático.

La JEP reaccionó a las polémicas declaraciones de Timochenko en las que justificó los secuestros durante el conflicto armado

Ella reveló apartes de las audiencias que se han realizado contra el antiguo secretariado de las Farc, liderado por Rodrigo Londoño (Timochenko), que han molestado al exguerrillero, quien le reclamó que supuestamente se estaba violando la reserva sumarial.

Posada contestó ese mensaje: “Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”, afirmó.

La senadora cuestionó si a lo que le temería Londoño es a que se conozcan detalles de lo que pasaba en las audiencias en la JEP.

“¿Qué miedo les da que el país sepa de las fiestas y ferias que montaban en esas audiencias? Si de verdad les importaran las víctimas, las habrían reparado de verdad en lugar de tomarse fotos posando con un machete”, criticó.

Posada le dijo a Timochenko que no la asustan ni la intimidan, como habrían hecho con las víctimas de las Farc, entre ellos los miles de secuestrados que estuvieron en manos de esa guerrilla.

“En este caso, ‘señor’ Timochenko, no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información. Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP. Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, reclamó Posada.

Desde distintos sectores han cuestionado las audiencias de Timochenko en la JEP. Foto: SEMANA/MONTAJE

Londoño había reclamado porque supuestamente se habría violado la reserva sumarial de los procesos judiciales y que eso configuraría un delito.

“Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes —comenzando la de los militares—”, dijo.

Uno de los videos que más ha generado indignación es una audiencia en la que se ve a Londoño riendo con la magistrada que adelanta el proceso.

Varios líderes han respaldado a Posada al revelar estos hechos. “El país le salió a deber a Timochenko. Se comieron miles de millones de los impuestos en lujos, viajes, camionetas y escoltas. Igualaron delincuentes sin votos con congresistas electos de verdad, se burlaron de las víctimas, no entregaron plata, bienes, no repararon, no pagaron cárcel, siguen llenos de lujos y ahora vienen a dar clases de moral y a exigir”, dijo el representante Daniel Briceño.