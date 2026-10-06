Rodrigo Londoño, Timochenko, recibe cascada de críticas por cuestionar el papel de la senadora María Clara Posada frente a la JEP: “¿Amenaza?”

A Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, no le salió bien su crítica contra la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, por sus constantes señalamientos a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El exjefe de las Farc criticó a Posada porque puso al descubierto una de las audiencias públicas donde él aparece sonriendo junto con los magistrados del tribunal de justicia transicional y que, a juicio de varios sectores políticos, se convirtió en una especie de burla a las víctimas.

“La verdad es que usted (María Clara Posada) violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, dijo Londoño visiblemente molesto.

Todo, según él, “por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes, comenzando la de los militares”.

Londoño reaccionó de esa forma porque Posada dijo en sus redes sociales que la verdad, hasta ahora, “es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuándo le resulta el viaje a Varadero”.

Rodrigo Londoño, Timochenko. Foto: API

La posición de Londoño, a quien el país ha cuestionado porque empezó a pagar la sanción en su contra cortando árboles de bambú en el cementerio de Pitalito, Huila, generó indignación en distintos sectores políticos porque María Clara Posada ha sido la senadora que más ha desnudado presuntas irregularidades de la Justicia Especial para la Paz.

Rodrigo Londoño y la senadora María Clara Posada. Foto: FOTO1: Autor anónimo/ Foto2: SEMANA.

El representante por el Centro Democrático, Daniel Briceño, dijo: “El país le salió a deber a Timochenko. Se comieron miles de millones de los impuestos en lujos, viajes, camionetas y escoltas. Igualaron delincuentes sin votos con congresistas electos de verdad, se burlaron de las víctimas, no entregaron plata, bienes, no repararon, no pagaron cárcel, siguen llenos de lujos y ahora vienen a dar clases de moral y a exigir”.

Por su parte, el excongresista y exsecuestrado por las Farc, Jaime Felipe Lozada, también reaccionó: “¡Lo que faltaba! Ahora le salimos a deber. ¡Descarado y cínico! Ah, y se lo dice una víctima que está dispuesta a debatir con usted, cuando quiera, sobre los avances de la JEP. Solo ponga el día, la hora y el lugar”.

El exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, escribió varias frases sobre Timochenko.

“El cinismo en un X. Las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación. Los responsables de atrocidades recibieron curules en el congreso a cambio de nada. Pero usted viene a dar lecciones sobre delitos. De cometerlos, sí sabe. De responder por ellos, seguimos esperando”, dijo.

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en el cementerio de Pitalito, Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, también opinó:

“Qué tal este criminal amenazando a María Clara Posada. Que no se equivoque, Rodrigo Londoño, que los colombianos sabemos quiénes son los bandidos y quiénes no. La senadora lo único que hizo fue mostrar la garza que ha sido la JEP. Un tribunal que nos ha costado billones a los colombianos, hecho a su medida para que ustedes no paguen”, reflexionó Plazas.

A medida que pasan los días, tanto la JEP como Rodrigo Londoño enfrentan un desgaste cada vez mayor.