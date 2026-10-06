Abelardo De La Espriella reveló detalles de su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: “No quiero escritos para quedar bien”

Desde Pereira, en el departamento de Risaralda, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó las primeras puntadas de lo que será su Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2026 a 2030.

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En un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano expresó que no busca incluir proyectos para quedar bien, ya que su misión es hacer realidad las soluciones para las regiones más necesitadas del país.

“El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 tiene que convertirse en una hoja de ruta de obras, inversión, empleo y oportunidades reales para los colombianos”, anotó el jefe de Estado.

Además, dijo: “Desde el Eje Cafetero estamos definiendo prioridades y proyectos capaces de transformar la región: mejor conectividad, infraestructura, transporte, energía, fortalecimiento del campo, turismo, industria y nuevas oportunidades para nuestros jóvenes”.

“No quiero un plan lleno de promesas imposibles ni proyectos escritos para quedar bien. Quiero un plan ambicioso, pero responsable, que ordene los recursos, establezca prioridades y convierta las necesidades de cada región en proyectos serios, viables y ejecutables”, priorizó el mandatario colombiano.

También señaló: “Y cada peso tendrá que administrarse con absoluta pulcritud. Los recursos públicos no son del alcalde, del gobernador, del ministro ni del presidente: son de los colombianos”.

“La Patria Milagro se construye con planeación, seguridad, inversión y resultados. ¡Firme por el Eje Cafetero, firme por el desarrollo y firme por la Patria!”, finalizó el presidente de la República.

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Entre tanto, en uno de los apartes del discurso que dio desde Pereira, afirmó que quedó definido el Fondo Milagro. Una herramienta que será vital para agilizar el proceso de reconstrucción de las zonas del país afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.