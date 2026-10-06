Bancada del Mira pide al Concejo eliminar lavado de camionetas de los concejales tras investigación revelada por SEMANA

SEMANA reveló este martes, 6 de octubre, un contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda y una empresa privada denominada V Car SAS, que incluye brindar el servicio de lavado de carros para el parque automotor del Concejo de Bogotá y los 45 vehículos asignados por la UNP a los concejales.

El contrato actualmente se encuentra en ejecución. Su objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de la revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes de los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá.

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El valor suscrito es de $ 75.645.000 y se extiende por nueve meses, exactamente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La bancada del partido Mira pidió eliminar el pago con recursos públicos del servicio de lavado de las camionetas asignadas por la UNP. Foto: SEMANA/ SUMINISTRADO

Ante esta información, varios políticos han reaccionado a dicho contrato. En el Concejo ya hubo movimientos, pues la bancada del partido Mira solicitó al presidente de la corporación, Humberto ‘Papo’ Amín, adelantar las gestiones necesarias para eliminar el pago con recursos públicos del servicio de lavado de los vehículos asignados a los concejales.

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“La austeridad debe empezar por casa. Los recursos públicos salen del bolsillo de los ciudadanos y por eso debemos revisar cada gasto y preguntarnos si realmente es necesario que lo paguen los bogotanos”, comentó el concejal Samir Bedoya Piraquive, de la colectividad.

El contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda y V Car SAS tiene una duración de nueve meses y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia

Además de solicitar la eliminación del pago del lavado de estos vehículos, la bancada propuso avanzar en una revisión de otros gastos y beneficios que puedan reducirse o eliminarse, sin afectar el cumplimiento de las funciones institucionales.

“Para el partido político Mira, cuidar el bolsillo de los bogotanos no significa únicamente discutir cuánto pagan en impuestos. También implica garantizar que cada peso que entra a las entidades públicas sea administrado con responsabilidad”, precisó la colectividad, buscando enviar un mensaje de austeridad a los concejales y los funcionarios de la entidad.