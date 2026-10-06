Históricamente, en Colombia, desde que los funcionarios públicos tienen acceso a camionetas blindadas, con el fin de otorgar una mayor seguridad y protección ante rencillas, amenazas o simplemente el crimen organizado o común, ha existido una polémica alrededor de estos beneficios. Esto dado que muchos han recibido esquemas más robustos de los que realmente necesitan, otros han recibido esquemas sin siquiera tener un riesgo latente o considerable.

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El país no olvida episodios en los que los funcionarios públicos han dejado clara la desfachatez frente al uso de los dineros públicos. En 2011, por ejemplo, hubo un episodio con el presidente del Senado de ese entonces, Juan Manuel Corzo, quien en una entrevista aseguró que el sueldo no le alcanzaba para cargar con gasolina las dos camionetas que le habían asignado. De hecho, en ese momento impulsaba un proyecto para revivir el subsidio de gasolina para las mesas directivas del Congreso, que había sido eliminado por su antecesor, Armando Benedetti. Esto pese a devengar un salario en ese momento de más de 20 millones de pesos.

El servicio de lavado de las camionetas de los concejales hace parte de un contrato que también contempla mantenimiento y revisión técnico-mecánica de vehículos del Concejo de Bogotá. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia

Sin embargo, parece que los beneficios alrededor de estos carros, que el Estado paga y en el que se gasta un grueso presupuesto, aún no paran. SEMANA conoció un contrato que se habría suscrito entre la Secretaría Distrital de Hacienda, con el Fondo Cuenta Concejo de Bogotá, para prestar el servicio de lavado de las camionetas del parque automotor del Concejo y de las camionetas asignadas por la UNP a cada concejal.

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El contrato actualmente se encuentra en ejecución. Su objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes a los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá. El valor suscrito es de $ 75.645.000 y se extiende por nueve meses, exactamente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Detalla los alcances de la siguiente manera: busca contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos a siete vehículos propios del Concejo y de su área administrativa. Pero también otorga lavado a los carros de los concejales.

“Los honorables concejales de Bogotá que cuentan con nivel de riesgo extraordinario o extremo tienen asignado por la Unidad Nacional de Protección un vehículo blindado tipo camioneta destinado para su seguridad y movilización, a los cuales se requiere brindar única y exclusivamente el servicio de lavado exterior a través del contrato que se suscriba, con derecho a un lavado exterior dos veces en el mes”, precisó.

El contrato establece que las camionetas blindadas de los concejales con riesgo extraordinario o extremo podrán recibir dos lavados exteriores al mes. Foto: UNP

Pese a que el valor del contrato no resulta escandaloso por sí mismo, lo cierto es que sí resulta paradójico e incluso indignante que funcionarios públicos, que tienen una remuneración considerablemente elevada, no sean los encargados de lavar sus vehículos, sino que los bogotanos con sus impuestos también deban asumir la limpieza de los automotores que ellos usan.

Para entender la magnitud, es importante saber que los concejales tienen una asignación salarial de unos 46 millones de pesos, que, luego de descuentos, les queda un salario neto pagado de 34 millones de pesos.

El concejal Angelo Schiavenatto reveló hace algunos meses que son cerca de 8.000 millones de pesos los que se pagan para que los concejales puedan tener sus carros blindados. Pero ahora, de los impuestos que paga la ciudadanía, se sacan 75 millones adicionales para la limpieza de los carros.

Las camionetas blindadas asignadas por la UNP a concejales de Bogotá cuentan con un servicio de lavado exterior financiado con recursos públicos. Foto: Cristian Bayona

SEMANA hizo una consulta sobre el beneficio que daría el contrato a varios concejales y descubrió que muchos de estos no conocían que tenían asignadas las lavadas y que tenían acceso a ello.

También tuvo acceso a varios chats grupales en los que se les indica a los conductores y responsables de los carros en qué horarios y a qué lugar deben acudir para realizar el lavado de los automotores.