El concejal de Soacha, Danny René Caicedo Vásquez, quedó definitivamente libre de cargos por el proceso judicial en el que fue señalado de haber utilizado una libreta militar falsa.

El Juzgado 53 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá aceptó la solicitud de la Fiscalía y precluyó la investigación, al concluir que el dirigente actuó de buena fe y bajo un “error imperceptible” sobre la autenticidad del documento.

Concejo de Soacha aprobó el ingreso de la ciudad a la Región Metropolitana con Bogotá y Cundinamarca | Foto: Alcaldía de Soacha

El proceso judicial se remonta a 2023, en plena campaña para la Alcaldía de Soacha, cuando se hizo pública una investigación en su contra por el presunto delito de falsedad en documento público. Según se conoció en su momento, la Fiscalía abrió el expediente luego de que el Ejército Nacional informara que Caicedo no aparecía en sus registros militares, pese a que había presentado una libreta para acreditar el cumplimiento del requisito legal.

De acuerdo con los documentos judiciales, la controversia se originó en 2020. Ese año, Caicedo solicitó un duplicado de la libreta militar que había usado desde 2016, y fue allí cuando el Ejército le notificó que el número de documento no existía en sus bases de datos. El concejal acudió voluntariamente a las autoridades y entregó toda la información disponible para aclarar lo ocurrido.

Libreta militar | Foto: Twitter @reclutamientoco

La investigación avanzó durante los años siguientes y fue utilizada por sectores políticos rivales para cuestionar su credibilidad. Sin embargo, la defensa del concejal insistió en que él nunca tuvo intención de engañar al Estado.

Como prueba se presentaron los antecedentes laborales en los que la misma libreta militar fue aceptada sin reparos: entre 2016 y 2019 Caicedo trabajó en la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, y en 2020 se posesionó como secretario de Gobierno de Soacha presentando el mismo documento. En ninguno de esos trámites se advirtió irregularidad.

El juez acogió la tesis de la Fiscalía y de la defensa, al señalar que Caicedo fue víctima de un error en el trámite de su documento militar. Según la sentencia, la convicción de que el documento era auténtico estaba justificada, pues durante años había sido aceptado por entidades públicas y privadas.

Soldados que recibieron honores durante la ceremonia de honores a soldados e indígenas que ayudaron en el rescate de los niños desaparecidos durante la 'Operación Esperanza', en Bogotá, Colombia, el 26 de junio de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images

El fallo invocó la figura jurídica de “error de tipo” contemplada en el artículo 32 del Código Penal, que excluye la responsabilidad penal cuando la persona desconoce de manera invencible un elemento del hecho.

La decisión, publicada el 29 de agosto de 2025, tiene efectos de cosa juzgada, lo que significa que la investigación queda definitivamente cerrada. El juez enfatizó que no hubo dolo ni intención de defraudar por parte del concejal.