‘Médicos en Ruta’, así funcionará la iniciativa en donde 15 médicos correrán junto a 30.000 atletas en Medellín

En una carrera con 30.000 participantes, una emergencia médica puede ocurrir en cualquier punto del recorrido y no necesariamente cerca de un puesto de atención. Ese es uno de los desafíos que enfrentará el dispositivo sanitario de la Maratón Medellín Sistecrédito 2026, que este año incorporará a 15 médicos que correrán junto a los participantes para identificar señales de alerta y brindar una primera respuesta.

La iniciativa, denominada ‘Médicos en Ruta’, hace parte del programa ‘Maratón Medellín Te Cuida’ y será implementada por primera vez en Colombia dentro de esta competencia. Los profesionales estarán presentes en las pruebas de 10K, 21K y 42K, y podrán ser identificados durante el recorrido mediante una camiseta y un globo visible a distancia.

Donar sangre sin miedo: la tecnología que busca atraer a más jóvenes en Colombia

La particularidad de la estrategia no está solamente en que haya médicos disponibles, sino en su ubicación: estarán en movimiento, compartiendo el recorrido con los atletas. Su tarea será observar las condiciones de los corredores, reconocer situaciones que puedan requerir asistencia y actuar como primeros respondientes mientras se activa, cuando sea necesario, la estructura de atención de emergencia.

La media maratón de Medellín se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre. Los médicos serán la primera respuesta sanitaria a los corredores de 10K, 21K y 42K. Foto: Maratón Medellín

Los médicos que correrán la prueba no sustituyen las ambulancias, los equipos de atención prehospitalaria ni los puntos médicos instalados a lo largo de la carrera. La organización dispondrá además de 11 ambulancias, siete unidades de transporte asistencial básico (TAB), cuatro unidades de transporte asistencial medicalizado (TAM), 10 motos de atención prehospitalaria equipadas con desfibriladores externos automáticos (DEA), 10 equipos de avanzada y seis puntos de atención.

Una de las principales recomendaciones para los corredores es no convertir el día de la carrera en un laboratorio. La alimentación, la hidratación y el ritmo deberían haber sido probados durante el entrenamiento, especialmente cuando se trata de distancias largas.

En el caso de los 5K, que se disputarán el 5 de septiembre y suelen atraer a participantes con menor experiencia en carreras de calle, el llamado es a controlar la intensidad. Salir demasiado rápido puede provocar un desgaste temprano y dificultar la capacidad para mantener el esfuerzo.

Anapoima amplía su atención en salud y reduce desplazamientos para acceder a servicios de salud

Atletas compiten en el maratón femenino en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el domingo 16 de agosto de 2026. Foto: Petr David Josek/Pool via AP/Poo

Los 10K, 21K y 42K se realizarán el domingo 6 de septiembre. En las distancias más largas, la administración del esfuerzo cobra especial importancia. Una estrategia de ritmo conocida previamente y una adecuada planificación de hidratación y alimentación pueden ser determinantes para evitar que el corredor llegue a los últimos kilómetros con un nivel de agotamiento que comprometa su desempeño o su seguridad.

Sandra Díaz, directora médica de Maratón Medellín aseguró que “hemos diseñado un operativo que combina prevención, acompañamiento y capacidad de respuesta en diferentes puntos del recorrido. Su presencia nos permite estar más cerca de los corredores, identificar oportunamente cualquier situación que requiera atención y actuar de manera rápida cuando sea necesario“.

Científicos sorprenden al mundo con una vacuna que podría combatir este cáncer mortal

¿Cuándo hay que parar?

La media maratón de Medellín se llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre. Los médicos serán la primera respuesta sanitaria a los corredores de 10K, 21K y 42K. Foto: Maratón Medellín

Uno de los mensajes más importantes en una competencia de resistencia es reconocer que continuar corriendo no siempre es la opción correcta.

Mareos, debilidad inusual, confusión, sensación de desvanecimiento, dolor en el pecho o una percepción clara de que el organismo no está respondiendo normalmente deben tomarse como señales de alerta. Ante este tipo de síntomas, reducir el esfuerzo y solicitar asistencia es más importante que intentar alcanzar una determinada marca o tiempo.

La disponibilidad de médicos en movimiento puede facilitar precisamente ese primer contacto. Un corredor que presenta una alteración mientras avanza por un tramo del recorrido podría encontrarse más cerca de uno de estos profesionales que de un puesto médico fijo.

El nutricionista que entendió que sin humor nadie escucha

La edición de 2026 de la carrera tendrá participantes de 51 países y 364 municipios colombianos, incluidos más de 3.000 corredores internacionales. Miles de personas estarán realizando actividad física simultáneamente, durante varias horas y en distintos puntos de Medellín. Por eso, la ubicación de los recursos y la posibilidad de identificar rápidamente a quien necesita ayuda son tan importantes como la cantidad de personal disponible.

La organización también ha previsto cambios operativos para esta edición. El Metro de Medellín comenzará a operar a las 4:00 de la mañana del domingo 6 de septiembre para facilitar el desplazamiento hacia las zonas de salida. Los 5K tendrán su partida desde el sector del Parque de los Pies Descalzos, los 10K desde Parques del Río y las pruebas de 21K y 42K desde el Parque de las Luces.