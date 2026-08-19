Científicos sorprenden al mundo con una vacuna que podría combatir este cáncer mortal

Los laboratorios farmacéuticos estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles avances significativos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel. La investigación está enfocada en la atención de pacientes que padecen melanoma en etapa avanzada.

Expectativa mundial: Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer

Las dos compañías farmacéuticas informaron a través de un comunicado conjunto que se trata del primer anuncio de resultados positivos de una fase 3 para una terapia contra el cáncer basada en ARNm. El ensayo preliminar se llevó a cabo con una muestra de más de 1.100 personas.

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Avances de la terapia personalizada en pacientes operados

El tratamiento experimental, denominado intismeran autogene, se administra en combinación con la inmunoterapia Keytruda de Merck. Según detallaron las empresas, esta fórmula combinada mostró una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de recaída en personas que habían sido intervenidas quirúrgicamente con anterioridad.

Merck y Moderna anuncian éxito en fase 3 de su terapia de ARNm contra el melanoma. Foto: Getty Images

La tecnología utilizada se basa en el ácido ribonucleico mensajero, un método que instruye a las células del cuerpo sobre cómo elaborar proteínas para activar el sistema inmune. La terapia se diseña de manera individualizada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada individuo.

Valoraciones ejecutivas sobre la innovación científica

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, destacó el alcance de la investigación y afirmó que durante muchos años la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. El directivo añadió que hoy la industria contribuye a convertir esa visión en realidad.

El cáncer de piel guarda relación con la excesiva exposición al sol. Foto: Getty Images

Los laboratorios responsables confirmaron que prevén presentar la totalidad de los datos en un próximo congreso médico. De igual forma, las dos firmas iniciarán los trámites regulatorios ante las autoridades sanitarias para solicitar la autorización de comercialización del producto.

Reacciones en el sector médico y comportamiento bursátil

Especialistas independientes valoraron la información difundida por las multinacionales. El oncólogo consultor Lennard Lee, académico de la Universidad de Oxford que no participó en el estudio, calificó las conclusiones como muy alentadoras, aunque señaló que ahora se debe esperar a ver los datos completos.

El melanoma es uno de los tipos de cáncer más agresivos. Foto: Getty Images

Por su parte, el profesor Marco Gerlinger, oncólogo del Barts Cancer Institute de Londres, sostuvo que los resultados constituyen una prueba de concepto de que las vacunas personalizadas contra el cáncer funcionan. Tras el anuncio, las acciones de Moderna registraron un alza del 129 %, mientras que los títulos de Merck subieron más de un 10 %.

*Realizado con información de AFP.