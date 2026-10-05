Ocho de cada diez mujeres en Colombia priorizan su autocuidado: estas son las prácticas que más realizan

El autocuidado se ha convertido en una práctica cada vez más presente entre las mujeres en Colombia. Más allá de la belleza o la apariencia física, actividades relacionadas con el descanso, la alimentación, el ejercicio y los vínculos personales hacen parte de la manera en la que buscan sentirse mejor.

Procedimientos estéticos faciales: cinco criterios de seguridad que todo paciente debe conocer

Así lo muestra el estudio Las mujeres y el autocuidado, desarrollado por Natura y Gentedemente, que encontró que el 81 % de las mujeres consultadas en Colombia considera que el autocuidado está muy o bastante presente en su día a día. Se trata de la proporción más alta entre los países latinoamericanos incluidos en la investigación.

¿Cómo se cuidan las mujeres en Colombia?

Cuando se les pregunta por las prácticas que relacionan con el autocuidado, entre las principales respuestas aparecen dormir bien, mantener una alimentación saludable y hacer ejercicio. Sin embargo, el bienestar no se limita a actividades individuales.

Compartir con otras personas también ocupa un lugar importante. Pasar tiempo con la familia representa el 26 % de las prácticas que efectivamente realizan las participantes, mientras que las salidas con amigos alcanzan el 17 %.

El estudio también encontró que el 64 % de las mujeres colombianas mantiene una relación positiva con el autocuidado, vinculándolo con sensaciones de disfrute, conexión y convicción como el ejercicio. El resultado supera el promedio regional, que se ubicó en 58 %.

El cuidado de la piel también gana espacio

Las rutinas relacionadas con la belleza también aparecen como una forma de bienestar. En Colombia, el 58 % considera indispensable el cuidado de la piel y el cuerpo dentro del autocuidado, por encima del promedio regional del 51 %.

El cuidado del cabello también tiene un peso relevante entre las colombianas, así como el skincare y el bodycare.

Premio Nobel de Medicina 2026 reconoce a tres científicos por investigar avances en optogenética

Pese al avance, todavía existen desafíos para mantener estas rutinas. El 53 % de las colombianas consultadas asegura que logra cuidarse tanto como quisiera siempre o casi siempre, mientras que otro grupo enfrenta dificultades relacionadas con el tiempo y las responsabilidades cotidianas.

La investigación incluyó a 2.494 mujeres mayores de 20 años de seis países de América Latina, entre ellas 406 colombianas.

Los resultados muestran, además, un cambio en la manera de entender el bienestar: el autocuidado ha dejado de verse únicamente como un gusto ocasional para ocupar un espacio propio dentro de la vida cotidiana de las mujeres. Una tendencia que refleja una mayor atención a sus necesidades y a la importancia de sentirse bien consigo mismas.