Ellas convirtieron el cuidado en empresa

Encontrar una oportunidad de negocio en algo tan esencial como el cuidado. A eso se dedican las mujeres de este grupo y su decisión no es menor: muchas emprendieron luego de una experiencia personal o por el impulso de mejorar un sector que enfrenta serias dificultades. De hecho, en Colombia la salud es un segmento dominado por ellas: Confecámaras divulgó este año que el 58 por ciento de las empresas en el sector fueron creadas por mujeres, pero la Organización Mundial de la Salud reveló que los puestos de liderazgo de alto nivel en Colombia y la región en el sector reflejan una brecha importante, situándose por debajo del 30 por ciento.

Seis voces y un reto para la salud en Colombia: pasar de atender la enfermedad a prevenirla

Hoy, los conceptos de salud, estética y bienestar se están ampliando y, con ellos, las posibilidades de hacer empresa. Ya no se trata únicamente de atender una enfermedad: están en juego la relación con el cuerpo, la dignidad humana, el bienestar emocional, la alimentación y la manera en que una persona atraviesa un proceso de cambio físico.

El negocio es rentable y el mercado del turismo médico lo demuestra. Entre enero y agosto, 21.034 visitantes extranjeros llegaron a Colombia por tratamientos médicos, un 17,6 por ciento más que en el mismo lapso de 2025, con un gasto promedio de 3.200 dólares por viaje, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Dane. A escala global, el nicho de las cirugías y los procedimientos cosméticos es alentador: la firma Grand View Research señala que este mercado movió 72.800 millones de dólares en 2025 y podría llegar a los 161.300 millones en 2033.

A ese panorama se suman la calidez y la empatía que une a estas diez mujeres. Para ellas, la salud y el cuidado no se reducen a la estética, ni están asociados a completar una historia médica, sino que buscan transformar la existencia de otros y elevar los estándares de atención como un compromiso genuino.

Y no solo se han sumado al sector, también lo están transformando. Son pioneras en la salud como fuente de innovación empresarial —con productos alimenticios pensados en el bienestar, servicios de medicina íntima y dispositivos tecnológicos especializados—. Con ello rompen la creencia de que solo participan como consumidoras en la cadena, y dejan claro que hoy son creadoras de las compañías.

Encontraron en el servicio, la medicina, el bienestar, el cuidado de personas con discapacidad y la cirugía plástica un impulso de vida y de crecimiento, pero en todos los casos sus negocios no giran solo alrededor de un procedimiento, sino de la experiencia, la confianza y la relación de una persona con su salud. Cuidar bien a través de sus empresas, al final, también es su forma de hacer la diferencia.