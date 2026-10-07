El Gobierno Nacional entregó un nuevo balance del Plan de Choque en Salud. Según el Ministerio de Salud, 177.048 pacientes registran avances en la entrega de medicamentos, mientras que más de 120.000 procedimientos ya fueron resueltos.

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La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, informó que 177.048 pacientes registran avances en la entrega de medicamentos, como parte del Plan de Choque que adelanta el Gobierno Nacional.

Con estas acciones se comienzan a superar las barreras de acceso y continuidad de los tratamientos.

La estrategia prioriza especialmente a personas con condiciones de mayor riesgo, para quienes la oportunidad en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos resulta fundamental para mantener sus tratamientos.

El ministerio había señalado que el plan contempla seguimiento desde la identificación del pendiente hasta verificar la atención efectiva.

De acuerdo con el balance presentado por MinSalud, con corte al 2 de octubre, el porcentaje de avance en las cantidades de medicamentos entregadas alcanzó el 76,45 % para VIH, 74,36 % en gestación, 58,31 % en trasplante y 54,91 % en cáncer.

“Estamos concentrando los esfuerzos en que las personas reciban efectivamente los tratamientos que necesitan.

El objetivo del Plan de Choque es traducir las decisiones y los recursos en respuestas concretas para los pacientes”, señaló la ministra Ana María Vesga.

Imagen entrega de medicamentos a pacientes Foto: Getty Images

Más de 120.000 procedimientos fueron resueltos

El balance del Ministerio de Salud también incluye los procedimientos pendientes.

En este primer corte fueron reportados 120.586 procedimientos resueltos, correspondientes a 70.623 pacientes.

El Plan de Choque fue puesto en marcha en septiembre y contempla una primera fase dirigida a pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes, con prioridad según el nivel de riesgo.

En su lanzamiento, el ministerio identificó más de un millón de usuarios con este tipo de atenciones pendientes.

La estrategia también busca generar liquidez para facilitar la atención de los pacientes y contempla mecanismos de seguimiento sobre las entregas y los recursos asociados al plan.

Comunicado Ministerios de Salud y Protección Social Foto: X @MinSaludCol

Seguimiento y control de los resultados

El Plan de Choque contará con una Mesa Técnica de Control, integrada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

Este mecanismo hará seguimiento a la reducción de los pendientes, las entregas realizadas y los recursos relacionados con la estrategia.

También participarán como invitados permanentes la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.

“No podemos girar cheques en blanco. Los recursos deben traducirse en pacientes atendidos, medicamentos efectivamente entregados y procedimientos realizados”, afirmó Vesga.

El Gobierno ha planteado el Plan de Choque como una medida extraordinaria y temporal para atender las represadas.

La responsabilidad permanente de garantizar la continuidad y oportunidad de la atención continúa en cabeza de las EPS, bajo la vigilancia de las autoridades competentes