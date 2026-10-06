¿Medicamentos sin salir de casa? Proyecto de ley busca cambiar la entrega a pacientes en Colombia

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, anunció por medio de su cuenta de X la presentación de un proyecto de ley que busca garantizar la entrega domiciliaria de medicamentos en Colombia, una medida dirigida a facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos formulados.

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“¿Tus medicamentos en la puerta de tu casa? Sí, puede ser una realidad. Presenté un proyecto de ley para hacerlo posible. Menos filas, menos trámites, más acceso a la salud”, señaló el congresista al presentar la iniciativa.

La propuesta plantea que la entrega de los medicamentos se realice de manera oportuna, continua y equitativa, sin que represente costos adicionales para los usuarios.

¿Quiénes serían los principales beneficiados del proyecto de ley?

Aunque el proyecto está planteado para beneficiar a los colombianos que requieran medicamentos formulados, la iniciativa pone especial atención en adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo y habitantes de zonas rurales o de difícil acceso.

Uno de los objetivos es disminuir las barreras de desplazamiento que actualmente enfrentan algunos pacientes para obtener sus tratamientos y evitar interrupciones derivadas de dificultades en la entrega.

“Porque tener una fórmula médica debería significar poder recibir el medicamento”, señala una de las piezas divulgadas por Henríquez.

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La iniciativa también apunta al desabastecimiento

El proyecto no se limitaría a llevar medicamentos hasta los hogares. De acuerdo con la información difundida por el senador, también pretende establecer medidas para prevenir situaciones de desabastecimiento y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante escenarios de escasez y de prioridad.

La propuesta comenzará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá superar los respectivos debates antes de convertirse en ley. De avanzar, podría modificar uno de los procesos que más dificultades genera actualmente para pacientes que dependen de tratamientos continuos.