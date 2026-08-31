Elecciones cafeteras: cinco departamentos podrán votar de forma electrónica

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) habilitó el voto electrónico para los productores de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, como medida especial ante las dificultades de movilidad y logística ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Los caficultores incluidos en el censo electoral y que hayan sido afectados, tendrán dos alternativas para participar en las Elecciones Cafeteras 2026. La primera es presencial, el sábado 5 o domingo 6 de septiembre, en el lugar de votación asignado.

La segunda opción será electrónica y estará disponible entre el 1 y el 3 de septiembre, a través del canal de WhatsApp de la FNC, en el número 313 6600. Los productores deberán seleccionar la opción “Elecciones Cafeteras” y seguir el proceso de autenticación para emitir su voto.

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La Federación señaló que esta alternativa busca garantizar el derecho a la participación de los caficultores afectados por la emergencia.

Alrededor de 350.000 productores están habilitados para votar en estas elecciones, que contarán con más de 400 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE). En total, más de 18.000 candidatos aspiran a ocupar 4.848 cargos en 389 Comités Municipales y 15 Comités Departamentales.