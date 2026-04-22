Caficultura: el llamado a que las mujeres tomen decisiones en 2026

El liderazgo femenino en la caficultura colombiana entra en un momento clave de cara a las elecciones del sector en 2026.

Más de 166.000 mujeres que representan el 31,7% de los productores de café en el país están llamadas a fortalecer su participación en los espacios de decisión, en un contexto donde el gremio busca mayor representatividad y equidad.

Durante el panel Líderes Cafeteras: legado del centenario, fuerza del futuro, que reunió a más de 1.200 participantes de regiones como Nariño, Antioquia, Huila, Cauca, Tolima, Norte de Santander, Arauca y Santander, el mensaje fue claro: el reto ahora es pasar de la participación a la toma de decisiones.

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Este llamado se da en medio de un proceso electoral que definirá la representación del sector en un momento simbólico, previo al bicentenario de la caficultura organizada en Colombia.

Las cifras muestran avances, pero también brechas. En los Comités Departamentales, la participación femenina pasó del 15 % en 2018 al 22 % en 2022, mientras que en los Municipales subió del 24 % al 28 %. Aunque la tendencia es positiva, aún refleja una subrepresentación frente al peso real de las mujeres dentro del sector.

Para Germán Bahamón, gerente general del gremio, el desafío es consolidar ese avance en liderazgo efectivo. Desde el ámbito internacional, Vanusia Nogueira, directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, insistió en la necesidad de que las mujeres asuman roles protagónicos en las decisiones del gremio.

El respaldo también llega desde el ámbito institucional. María Inés Salamanca, directora para Colombia de ONU Mujeres, destacó que el liderazgo femenino fortalece la democracia y la sostenibilidad, mientras que Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, subrayó el papel clave de las mujeres en el crecimiento del sector agrícola.

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Más allá del discurso, el momento actual se perfila como una oportunidad para redefinir el equilibrio de poder dentro de la caficultura.

En un sector que ha sido históricamente liderado por hombres, el reto ahora es traducir la participación en decisiones concretas que impacten el futuro productivo, social y económico del café en Colombia.